台灣陪審團協會：逾8成民眾不滿意司法改革、不信任司法

台灣陪審團協會指出，在534份調查結果中，對司法改革不滿意比例高達84.2%，滿意的僅有6.6%。（記者廖振輝攝）

2022/12/27 14:37

〔記者黃靖媗／台北報導〕台灣陪審團協會藉由網路民調，邀集社會大眾為今年度司法改革成效評分。台灣陪審團協會指出，在534份調查結果中，對司法改革不滿意比例高達84.2%，滿意的僅有6.6%；對司法不信任者高達84.4%，信任者僅有8.1%。

網路民調結果指出，78.1%民眾認為法官並不公正、8.5%民眾認為法官公正；84.7%民眾認為司法不獨立，僅7.8%民眾認為司法獨立；若要用一個字形容司法院今年的成績，多達62.3%民眾選擇「爛」、15.7%選擇「亂」、9.1%選擇「平」，「好」只有4.8%的民眾選擇。

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野火法律事務所主持律師陳為祥指出，美國前總統川普過去不斷否認民主選舉的機制，最後都是靠司法把他擋下來，某種程度，美國透過司法程序，讓人民覺得民主機制沒有敗壞，司法扮演支撐民主機制一個很重要的功能，這個功能在台灣卻不見了。

時代力量立委陳椒華也表示，她日前質詢司法院秘書長林輝煌時，曾詢問司法院對於民間不滿意程度高有何看法，林輝煌竟回答「有進步」，抨擊司法院不知道是假裝看不到，還是不願意面對現實，也感謝陪審團協會的調查，讓大家看到民間真的對司法存有高度不滿意。

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