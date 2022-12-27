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    首頁　>　社會

    露鳥俠闖國小性騷遭逮 女教師控校方吃案刁難

    警方循監視器鎖定余男逃逸方向。（記者徐聖倫翻攝）

    警方循監視器鎖定余男逃逸方向。（記者徐聖倫翻攝）

    2022/12/27 14:05

    〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市三峽區北大國小出現露鳥俠！28歲余姓男子16日下午5時許侵入北大國小校園，對著還留在辦公室的年輕女老師露出生殖器，余男見老師嚇到大叫，隨即開溜。警方獲報循線追緝，最終循車牌逮獲余男並將其法辦。

    而受害女老師也向媒體控訴，指稱校方對本案想息事寧人，她獨自報案也就罷，不僅請假就醫看身心科被刁難，甚至代課費還要自己掏腰包。新北市政府教育局調查後表示，校方有提供幫助，也不須女老師自掏腰包，一切都依照規定處理。

    據了解，這名年約30歲的女老師辦公室在學校1樓，16日下午5時許女老師還留在辦公室辦公，余男騎機車經過學校並下車入內，見到落單在辦公室的女老師，余男趁她不注意慢慢接近她，並褪下褲子露出下體，女老師聽到些許聲響轉頭，一看嚇得大叫「你是誰」，余男見女老師大叫隨即落跑。

    余男騎上機車揚長而去，女老師當晚獨自到三峽派出所報警，警方循線調閱監視器，發現余男竟用口罩遮住車牌，但逃了一陣子後，余男放下戒心摘掉口罩，車牌號碼馬上被警方鎖定，17日即將余男逮捕到案。

    余男向警方瞎扯，他稱當時只是到學校外等朋友，因為褲帶太鬆所以褲子掉下來才會露鳥，警方當場質疑「難道連內褲一起掉？」校方在案發後4日也向警方提出侵入住宅告訴，警詢後依妨害風化、違反性騷擾防治法、侵入住宅等罪嫌，將余男函送法辦。

    余男做案完返家身影被監視器拍下。（記者徐聖倫翻攝）

    余男做案完返家身影被監視器拍下。（記者徐聖倫翻攝）

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