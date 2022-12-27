周玉蔻、王鴻薇「舌戰」起源… 張淑娟告周明早首開庭

名嘴周玉蔻（右）與國民黨台北市議員王鴻薇（左），今年9月在台北地檢署大門外爆發激烈口角，周一度氣得嗆王：「妳老公吃軟飯」，王也立即反酸周「我老公愛我愛得要死」。 （資料照）

2022/12/27 14:33

〔記者錢利忠／台北報導〕選舉前，前中國小姐張淑娟接連遭名嘴周玉蔻、蔡玉真爆料，指她早年捲入國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴早年晶華緋聞案，張淑娟不甘無端受辱，在國民黨籍台北市議員王鴻薇陪同下赴台北地檢署，爆哭怒控周、蔡妨害名譽，此時周現身串場，意外與王爆發金句連連的精彩舌戰。關於張淑娟提告一案，北檢明（28日）早上10時30分首度傳喚張到庭。

今年9月16日，張淑娟到北檢按鈴提告時哭說，「周、蔡2人利用媒體霸凌弱勢，霸凌一個沒有麥克風聲音的人，你們這樣的新聞素質，我覺得不OK，我不是誹聞女主角，也沒有「滾床」，不要消費我，妳（指周玉蔻）憑什麼在網路上擷取我的照片，東說西說，如果妳們有深仇大恨，不要對著我來」。

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張淑娟先前聲明表示，她自幼在眷村長大，在華航任職期間參選中華民國小姐，從來不是名媛，也從未以名媛自居，鮮少參與外界社交活動，2017年2月自台塑退休後，潛心習畫，今年取得東海美術研究所碩士學位，相關不實指控，不僅毀人名節，也破壞多年平靜的生活。

針對張淑娟的指控，周玉蔻則在張淑娟按鈴提告離開北檢時，在後方追著張淑娟，不斷向張「道歉」；周玉蔻之後還對著媒體鏡頭不斷表示，「我們報導有錯誤，我道歉」，但她話鋒一轉，反批王鴻薇利用張淑娟作為政治工具，王鴻薇也不甘示弱反嗆周，雙方妳一言，我一語，唇槍舌戰互不相讓，意外在北檢外上演「兩個女人的戰爭」。

當天早上，王鴻薇與周玉蔻2人在北檢外互罵，舌戰「金句」連發；周玉蔻當時振振有詞受訪時，王鴻薇默默地湊近到周的採訪現場，就在周娓娓道來當初她如何查證晶華緋聞案，以及暗諷王鴻薇故意帶張淑娟前來北檢提告，傷害張淑娟時，此時站在一旁聆聽的王鴻薇突然走近，連續大嗆周2句「胡說八道！」正式開啟2個女人之間的戰火。

王鴻薇嗆周：「誰傷害誰啊？她告的是妳，不是我，太噁心了啦！」周起初故作鎮定，不理會王，並對著鏡頭說：「這一位，在場鬧場的人，叫做國民黨台北市議員王鴻薇，我是純粹的新聞工作者」；王鴻薇則打斷周的受訪，高呼「王鴻薇是伸張正義的人，不像是妳，誣告，敗訴女王，天天在敗訴，還有臉在這邊講話，人家告訴多少次了，妳好意思嗎，哭一下，現在就哭一下啊，妳不是很愛哭嗎？妳也可以在地上打滾啊」。

周這時還好聲好氣地回王說：「妳好像這個喔……」（思考中……），王立即接話回說：「像什麼？」周則回說：「像是那個……那個……」並將頭撇向一邊，不想搭理王。這時有電視台攝影記者為了畫面的完整，請王鴻薇稍微靠近周一點，王則回答記者說「我不要啊，我幹嘛，我不會跟這種人站在一起啦」；之後王便對著周嗆說：「各位，丟臉，媒體的敗類，妳接著說，妳不是要來鬧場嗎？讓妳鬧個夠」。

這時，周玉蔻再也忍耐不了，氣得拉高音量回嗆王：「妳是誰啊妳，妳老公吃軟飯，吃了十幾年，妳自己把話說清楚來。」王鴻薇一見到周玉蔻動了怒火，隨即加足火力再嗆周說：「要妳管，妳老公跟妳吃飯嗎？跟妳吃飯嗎？我老公愛我愛得要死，妳羨慕嗎？忌妒嗎？」

周玉蔻再回擊：「妳王鴻薇，誰忌妒妳老公啊，妳自己送上門來挨打，妳策動人家……」周話還沒說完，氣得走上前去，直接對著王鴻薇大罵：「妳叫張淑娟嗎？妳靠一邊，妳滾一邊去啦」；王也回說「妳才滾一邊去哩」。兩女的「精彩表演」，也意外成為案情以外的話題焦點。

前中國小姐張淑娟（右）接連遭名嘴周玉蔻、蔡玉真爆料，指她早年捲入國民黨台北市長參選人蔣萬安的父親蔣孝嚴早年晶華緋聞案，張淑娟9月在國民黨籍台北市議員王鴻薇陪同下親赴台北地檢署按鈴，控告周、蔡妨害名譽。（資料照）

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