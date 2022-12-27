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    車禍毀16年感情！害女友半癱判賠320萬 他嘆賣30萬支烤香腸也不夠

    阿傑騎機車載女友被撞，造成女友阿娟重傷半癱，法院判阿傑須賠阿娟320萬元，阿傑賣香腸，恐賣30萬支都賠不完。（記者黃明堂攝）

    阿傑騎機車載女友被撞，造成女友阿娟重傷半癱，法院判阿傑須賠阿娟320萬元，阿傑賣香腸，恐賣30萬支都賠不完。（記者黃明堂攝）

    2022/12/27 11:55

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東男子「阿傑」與女友「阿娟」相愛16年且同住，去年他騎機車載她要去買菜，卻被左轉小貨車撞上，導致阿娟重傷半癱。阿傑因負3成肇責，還被阿娟提告，一、二審均判賠320萬元，目前他跟人合夥賣烤香腸，一支40元，扣掉成本，就算賣30萬支也賠不完。

    阿傑嘆說，兩人相戀16年，雖然還沒結婚，但也住在一起，形同夫妻，16年來，他一人身兼二職，忙著工作養家，一場車禍，竟毀了16年的感情，令他難以接受。

    根據花蓮高分院判決書，阿傑於去年3月某日下午，騎機車載阿娟，由北往南行經台東市知本路1段與151巷交岔路口處時，本應注意行經閃光黃燈號誌之交岔路口，速限為時速60公里，但貿然超速通過。適涂姓男子駕駛自用小貨車，對向車道由南往北方向行駛，欲左轉進入151巷，未注意轉彎車應禮讓直行車先行，即貿然左轉，兩車遂發生碰撞。

    相撞後，機車人車倒地，阿娟受到胸椎粉碎性骨折及完全脊髓損傷、雙側血胸及左側肩胛骨骨折等傷害，阿傑則輕微擦挫傷。

    事故發生後，負有7成肇責的小貨車駕駛尋求和解，賠阿娟900多萬元，並賠阿傑8萬元。但是，阿娟因半身癱瘓，難以回復正常，再針對應負3成肇責的阿傑索賠320萬元，因和解不成，向法院提告過失重傷害，附帶民事賠償320萬元，一、二審均判阿傑過失重傷害，處有期徒刑6個月得易科罰金、賠償320萬元。

    阿傑說，兩人相偕出門，自己也是車禍被害者，事故發生後，也曾盡力照顧她，並且還向人學推拿，想要讓阿娟舒服一點兒，沒想到後來竟演變到翻臉提告。

    阿傑目前跟人合夥擺個小攤位，販售現烤香腸，每支賣40元，當中扣掉一半成本，還有跟人對分，算一算，就算賣30萬支也賠不完。

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