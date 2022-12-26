為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    無照酒駕拒測又不繳49萬罰鍰 台中分署這招讓耍賴男繳清了

    藍男到台中分署繳清罰款。（圖由台中分署提供）

    藍男到台中分署繳清罰款。（圖由台中分署提供）

    2022/12/26 14:01

    〔記者許國楨／台中報導〕行政執行署貫徹「酒駕零容忍」政策，針對酒（毒）駕罰鍰欠款案件強制執行，而藍姓男子2度無照酒後騎車被攔查也拒絕酒測，累計高達49萬元罰鍰，但他收到罰單還是不在乎被移送強制執行，台中分署扣押藍男郵局等帳戶但查無存款，最後終於發現他在銀行有內有1萬多美金存款的美金帳戶，這才讓他緊張起來，繳清罰款。

    農曆春節將至，民眾尾牙、春酒、聚會、餐敘多，酒後駕車機率增，為貫徹政院「酒駕零容忍」政策決心，加強滯欠酒（毒）駕罰鍰案件執行，遏止酒駕事件持續發生，行政執行署聯合全國13個分署，同步展開強力執行滯欠酒（毒）駕罰鍰案件。

    其中台中分署統計有331名義務人，欠款1億餘元陸續執行，其中有人得知名下房產將被查封，馬上配合希望能經濟能力範圍內按期繳納，另有人則是得知要查封BMW，秒領6萬元求勿拍賣，而35歲藍姓男子則是自108年起，兩次無視公權力執行，明知無照仍於酒後騎乘重型機車，且於警察攔檢時不願配合酒測，被處高額罰單共計49萬元。

    但他收到罰單後也不在乎，拒絕繳納，案件於今年6月移送執行，台中分署收案後，先在8月扣押藍男於中華郵政等金融機構的存款，但未扣得任何存款，經全面徹查欠繳酒駕罰單義務人的財產現況，終於查出藍男於中國信託銀行有開立美元帳戶，該戶頭內並留有美元存款1萬多元，11月間以速件核發執行命令，扣押該美元帳戶。

    藍男接獲執行命令後，原來電要求給予寬限期，等籌足款項就會去繳，但截至12月初仍無任何音訊，承辦人員即以電話最後通牒，再給予最多10日期限籌款，藍男這才在本月14日親至台中分署繳納全數欠款49萬元；台中分署再次呼籲，義務人不應有僥倖或輕忽政府執行公權力的決心，酒後不開車，如犯錯應主動面對且不再犯，才是正辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    強力執行「酒駕罰鍰案件專案」首日 執行署追回2842萬
    2022/12/20 20:32

    強力執行「酒駕罰鍰案件專案」首日 執行署追回2842萬
    有錢選舉沒錢繳稅？ 行政執行署扣高雄113名民代候選人保證金
    2022/12/19 16:49

    有錢選舉沒錢繳稅？ 行政執行署扣高雄113名民代候選人保證金

    啤酒花Ｘ洗髮精 清涼舒爽頂級享受
    酒駕男欠18萬罰單拒繳 名下1.6分土地拍賣20萬「抵債」
    2022/12/07 10:15

    酒駕男欠18萬罰單拒繳 名下1.6分土地拍賣20萬「抵債」
    執行署統計今年最後一次「123聯合拍賣會」 挹注國庫金額曝
    2022/12/06 19:11

    執行署統計今年最後一次「123聯合拍賣會」 挹注國庫金額曝
    社會今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播