無照酒駕拒測又不繳49萬罰鍰 台中分署這招讓耍賴男繳清了

藍男到台中分署繳清罰款。（圖由台中分署提供）

2022/12/26 14:01

〔記者許國楨／台中報導〕行政執行署貫徹「酒駕零容忍」政策，針對酒（毒）駕罰鍰欠款案件強制執行，而藍姓男子2度無照酒後騎車被攔查也拒絕酒測，累計高達49萬元罰鍰，但他收到罰單還是不在乎被移送強制執行，台中分署扣押藍男郵局等帳戶但查無存款，最後終於發現他在銀行有內有1萬多美金存款的美金帳戶，這才讓他緊張起來，繳清罰款。

農曆春節將至，民眾尾牙、春酒、聚會、餐敘多，酒後駕車機率增，為貫徹政院「酒駕零容忍」政策決心，加強滯欠酒（毒）駕罰鍰案件執行，遏止酒駕事件持續發生，行政執行署聯合全國13個分署，同步展開強力執行滯欠酒（毒）駕罰鍰案件。

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其中台中分署統計有331名義務人，欠款1億餘元陸續執行，其中有人得知名下房產將被查封，馬上配合希望能經濟能力範圍內按期繳納，另有人則是得知要查封BMW，秒領6萬元求勿拍賣，而35歲藍姓男子則是自108年起，兩次無視公權力執行，明知無照仍於酒後騎乘重型機車，且於警察攔檢時不願配合酒測，被處高額罰單共計49萬元。

但他收到罰單後也不在乎，拒絕繳納，案件於今年6月移送執行，台中分署收案後，先在8月扣押藍男於中華郵政等金融機構的存款，但未扣得任何存款，經全面徹查欠繳酒駕罰單義務人的財產現況，終於查出藍男於中國信託銀行有開立美元帳戶，該戶頭內並留有美元存款1萬多元，11月間以速件核發執行命令，扣押該美元帳戶。

藍男接獲執行命令後，原來電要求給予寬限期，等籌足款項就會去繳，但截至12月初仍無任何音訊，承辦人員即以電話最後通牒，再給予最多10日期限籌款，藍男這才在本月14日親至台中分署繳納全數欠款49萬元；台中分署再次呼籲，義務人不應有僥倖或輕忽政府執行公權力的決心，酒後不開車，如犯錯應主動面對且不再犯，才是正辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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