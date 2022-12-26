警察杯杯救我！平安夜埔里街頭迷途黑羊直奔警局「報案」

24日平安夜有頭黑羊落流埔里街頭，還自動跑進埔里分局埔里派出所，像是向波麗士大人求助，目前安置在所內。（記者佟振國攝）

2022/12/26 10:20

〔記者佟振國／南投報導〕警察杯杯幫幫我！24日深夜10點多南投縣埔里鎮中山路2段街頭，突然有頭黑色山羊現身，路過民眾立即到附近埔里分局埔里派出所報案，員警獲報外出查看，發現黑羊竟自己跑進派出所，似乎在像波麗士大人求助，目前分局另闢空間安置照料，員警還得暫時充當「牧羊人」，呼籲當晚遺失羊隻的民眾儘速認領。

「街頭遇到羊了！」24日平安夜晚間10點多，1名美食外送員騎機車到埔里分局埔里派出所，對員警說在中山路2段與北辰街口的土地公廟附近發現1頭黑羊，擔心夜間視線不良，黑羊在街頭游走會影響行車安全。

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發現羊隻地點就在公所、分局的斜對面，多名員警才步出辦公室由左側進出口前往了解，黑羊卻悄悄地從右側的進出口來到了派出所前的停車場，似乎自動上門求助一般，員警發現趕緊將牠抓住，也是派出所第一次有羊咩咩駕到。

這樣的經驗雖是新鮮有趣，但警方發愁羊隻是活體遺失物，只能暫時安置在分局後方的花園，員警則是提供草料、飲水，不定時還得注意牠的狀況，成了「牧羊人」。

由於發現羊隻時，其後腳綁著繩索，警方研判是民眾以小貨車載運羊隻時繩索未繫妥，羊隻掙脫並掉下車斗，才會在平安夜流落埔里街頭，目前設法調閱當時附近道路監視器畫面，過濾查詢可能的車輛，也呼籲當晚有遺落羊隻的民眾儘速到派出所認領。

埔里派出所首度有羊報到，員警提供飼料、飲水，還得不定時注意其狀況，成了「牧羊人」。（記者佟振國攝）

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