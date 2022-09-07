2歲女童清晨出門尋母迷途 民眾發現報警助團圓

員警將女童帶回派出所安置，並細心照料。（記者歐素美翻攝）

2022/09/07 21:57

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區一名2歲女童，清晨4點多醒來後，竟一個人離家尋找外出工作的媽媽，並驚險走在豐原區三豐路二段與豐原大道七段路口，民眾開車行經，趕緊下車將女童帶到路旁人行道並報警請求協助，豐原分局頂街派出所員警將女童帶回派出所安置，約1小時後，女童父親即趕緊到派出所將女童接回，結束一場清晨迷途驚魂記。

豐原分局頂街派出所警員康哲維，在本月6日清晨4時許接獲民眾報案，指稱有一名迷失幼童在豐原區三豐路二段與豐原大道七段路口徘徊，需要警方協助。

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康員到場後，即見一名神色慌張的2歲潘姓女童站在路旁，一旁熱心民眾向警方解釋，剛駕車經過發現該名女童行走在快車道上，趕緊下車將她帶至路旁人行道上，康員研判女童家住附近，先拍攝女童照片，請附近居民協助留意，就將女童帶返所安置。

1個多小時後，女童父親即急急忙忙前往派出所接回女童，並不斷地向警方道謝。潘父表示，女童平日由母親照護，因起床後想念早起外出工作的媽媽，才自行打開家門外出找媽媽，十分感謝警方及熱心民眾的幫忙並保護女童的安全。當晚潘父更帶著全家再次至派出所向康員表達由衷感謝，因為有員警的熱心與耐心，女童才能平安返家團圓，免於發生意外。

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