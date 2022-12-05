捨不得分開？女童發現玩伴竟跟回家 警載返找焦急父

女童跟著玩伴回家，所幸警方帶返找到焦急的父親。（警方提供）

2022/12/05 20:23

〔記者陳彥廷／屏東報導〕潮州鎮日前才啟用的運動公園，全面整修翻新，整體可遊憩空間變大，成為近期孩童遊玩首選，但疑似「太好玩」，1名女童疑似不捨玩伴離開，竟跟著玩伴一路回家，警方獲報到場，急忙將走失女童載回運動公園，在溜滑梯下找到焦急的父親。

潮州分局光華派出所警員李鎧洋、鍾錦樑日前執行巡邏時獲報有迷失女童案件，1名鄭姓女子表示，她帶小孩去潮州運動公園遊玩，返家後卻發現1名女童跟在他們後面回家，疑似迷途。

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警方到場，得知女童應為2到3歲，仍無法清楚表達家中電話及地址，但言談間仍能得知是其父帶她到運動公園遊玩，也發現父親較罕見的姓氏，後來警方請報案人陪同小朋友一同返回運動公園。

來到溜滑梯處時，1名焦急的男子跑上前，急著表示他就是女童的父親，剛剛因為一時不注意女童動向，發覺她不見原本都已經準備要報警時，遠遠就發現警察已經將2歲的女兒帶回來這才鬆了一口氣，經確認資料後由其父親帶回，該男子忙向警方協助表示感激。

潮州分局長簡彥匡呼籲，家中若有年紀較小的幼童，切勿將其單獨留在家中，外出時家長應隨時注意孩童動向，切勿讓孩童離開視線，以免發生危險；另平時應教育孩童走失後可往便利商店等公共場所求助，以免意外發生。

女童跟著玩伴回家，所幸警方帶返找到焦急的父親。（警方提供）

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