南山人壽獨董「高鐵上離世」 從報警到送醫歷經102分鐘救不回

南山人壽獨立董事卓俊雄驚傳今日上午搭高鐵，不幸在高鐵上疑似天冷引發心肌梗塞，經送醫急救不治。（東海大學網站，資料照，本報合成）

2022/12/25 23:06

〔記者李容萍／桃園報導〕南山人壽獨立董事卓俊雄驚傳今日上午從台中搭高鐵要到台北，不幸在高鐵上疑似天冷引發心肌梗塞，經送醫急救不治，享年55歲，消息在金融圈傳開後，令不少友人感到震驚與悲哀不捨。對此意外，鐵路警察局台北分局青埔所晚間說明，該所是於今（25）日上午10點10分許接獲高鐵保全通報北上112車次上卓姓旅客突然失去意識，列車臨時停靠桃園站，警方協同高鐵站方立即到場協助救護。

列車臨停桃園站進行救護

高鐵桃園駐站護理師及警方於接獲報通3分鐘後抵達現場，當時卓男已無呼吸心跳，立即施以急救；另一方面，消防局調派救護人員於7分鐘後抵達，並於上午10點28分將卓男送往聯新國際醫院，青埔所前往現場了解狀況並請站方先行保留相關監視器畫面。

請繼續往下閱讀...

警方同時聯繫到卓男妻子，她從台南趕往醫院，只是，卓男經急救無效，於上午11點52分由醫院宣告死亡，卓妻於下午3點31分抵達醫院。

警方初步完成家屬及列車長筆錄，考量家屬堅持要將卓男遺體移回台中市殯儀館安置，經警方請示桃園地檢署後回覆同意，全案整卷後另由台中地檢署辦理相驗事宜。

高鐵列車進站桃園站。（資料照，記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法