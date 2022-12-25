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    「恭喜獲得貸款」從天降 男匯19萬認證費還拿不到錢才知被詐

    對方傳來的假資金凍結書。（記者姚岳宏翻攝）

    對方傳來的假資金凍結書。（記者姚岳宏翻攝）

    2022/12/25 14:39

    〔記者姚岳宏／台北報導〕上月新北市48歲的K先生在家中收到一封手機簡訊，內容為「恭喜您獲批268000高額借款額度，詳情請洽專員」，並留下LINE ID及一個短網址連結，K先生因年節將至，本身確有資金需求，便加入該LINE帳號，與1名自稱銀行客服專員取得聯繫並申辦貸款，不料申請過程中，一再被要求負擔各種認證費用，直到付出近新台幣19萬元還是不夠，才知自己遭詐。

    年節將近，民眾有較多資金需求或寄送年節賀禮情形，刑事警察局提醒，「提供高額貸款」或「確認包裹寄送地址」，正是「釣魚簡訊」最常使用的名義，如接獲附有不明網址的簡訊、電子郵件，請直接聯繫該訊息所稱之官方機構（例如國內外貨運公司、郵政公司、銀行等）確認訊息真假，以免讓自己的血汗錢，變成詐騙集團的大紅包。

    警方調查，K先生與該名自稱銀行專員一開始正常討論貸款事宜，專員提供申請貸款的網址，K先生不疑有他，填輸個人資料進行註冊，甚至在該網站上傳了自己的身分證照片。專員煞有其事的通知K先生申辦貸款26萬元成功，但是撥款前需要提交「財力證明」。

    K先生只好依指示匯款1萬元至指定帳戶，可是等到要申請提現時，對方告知K先生當初填寫的撥款帳戶有誤，資金已被「金管會」凍結，需要再繳3萬元「解凍金」證明不是非法貸款，K先生照做，結果又被告知需再提交10萬元由律師協辦移除可疑帳號，等到已繳出近19萬元，K先生才驚覺苗頭不對，自己是被假銀行專員、假銀行網站給騙了。

    「釣魚簡訊」詐騙不只於此，台北市37歲的許姓女子同樣收到手機簡訊通知，「您的包裹地址不正確，無法送達您指定的地址，請重新提交您的地址」，文後同樣附有短網址，許女沒有多想便直接點擊網址，跳轉至一個看似「中華郵政」的官方網站，便依照畫面顯示欄位，陸續輸入個人資料以及信用卡號等資訊，結果不到30分鐘，就收到銀行通知有電子錢包的消費紀錄，原來許女誤入假冒中華郵政的「釣魚網頁」，所提供的個人資料全遭歹徒用於申辦多項電子錢包服務，共遭盜刷港幣7萬元，約合新台幣28萬元，所幸銀行端立即發現消費異常，通知許女趕快報案。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    對方傳來的簡體字合約書。（記者姚岳宏翻攝）

    對方傳來的簡體字合約書。（記者姚岳宏翻攝）

    對方傳來的綁定apple pay詐騙資料。（記者姚岳宏翻攝）

    對方傳來的綁定apple pay詐騙資料。（記者姚岳宏翻攝）

    包裹傳送資料假網址。（記者姚岳宏翻攝）

    包裹傳送資料假網址。（記者姚岳宏翻攝）

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