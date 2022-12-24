土地哭哭！濫倒廢棄物堆一層樓高 無牌業者竟拒清理

運送與傾倒廢棄物，需取得清理許可證。垃圾掩埋場示意圖，與本案無關。（記者鄭景議翻攝）

2022/12/24 23:18

〔記者吳政峰／台北報導〕黃姓無照廢棄物清理業者接受林姓男子委託，把一萬餘立方公尺的廢棄物傾倒在新北市八里區，堆積達一層樓高，被士林地檢署查緝到案，新北市環保局依違反廢棄物清理法規定，要求他限期清除，未料黃男拒絕清理，還打官司要求環保局撤銷處分，但台北高等行政法院認為處分無誤，日前判其敗訴。

判決指出，環保局接獲通報，指新北八里一處土地上遭人違法傾倒廢棄物，稽查人員遂會同新北市蘆洲警分局員警到現場勘查，發現現場堆置大量土木或建築廢棄物混合物夾雜生活垃圾、PVC管、泡棉，堆置面積約3468平方公尺，平均堆置高度約3公尺，體積約1萬404立方公尺。

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因該址非領有廢棄物處理許可核准的處理場址，已違反廢棄物清理法第41條、第46條規定，環保局併請蘆洲分局查明相關犯罪嫌疑人後移送偵辦。案經蘆洲分局查明相關犯罪嫌疑人包含黃男在內共計13人，全移送士林地檢署偵辦在案。

環保局審認黃男與林男訂有承攬契約，受林男委託載運木材廢棄物至該土地傾倒，但黃男並未領有主管機關核發廢棄物清除處理許可證明，逕自載運並傾倒廢棄物的行為，核屬非法清除處理廢棄物者，違反廢棄物清理法第41條規定。

環保局依廢棄物清理法第71條規定，要求黃男於2021年3月5日前提報廢棄物清理計畫，並於2021年3月31日前清除改善完成。黃男不只拒絕清理，還興訟要求撤銷處分。

黃男主張，他放在該土地上的都是有價值的木板，不能因為他經營木材生意，而該處又有木材廢棄物，就認定他是土地使用人；環保局駁斥，黃男沒有廢棄物清理許可證，卻14度駕駛大貨車載運廢木材至該處傾倒、堆置、貯存，確屬違法，處分無誤。

北高行指出，現場照片顯示土地有大量廢棄物，顯然是棄置場所，且該大量廢棄物的表層有許多任意棄置的木質垃圾，並非有價值的木板；且若為有價值的木材，黃男不可能以直接頃卸的方式下貨，而應改採以堆高機等工具將木材搬運下車，否則該木材即有因直接傾卸而損壞降低其價值的可能。

北高行強調，從黃男直接升起車斗傾倒載運物品的方式觀之，可證明黃男載運至現場的物品為為廢棄物，不是有價值的木材，環保局處分無誤。合議庭評議後判黃男敗訴，仍可上訴。

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