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    打擊噪音重機、違規改裝 台南環警監「東山咖啡公路」聯合稽查

    環警監在台南市道174、175線咖啡公路聯合稽查重機。（警方提供）

    環警監在台南市道174、175線咖啡公路聯合稽查重機。（警方提供）

    2022/12/24 14:46

    〔記者楊金城／台南報導〕台南白河警分局結合環保局、新營、麻豆監理站及交通警察大隊聯合稽查，打擊高噪音車輛擾寧行為，今天（24日）上午在東山區市道174線橫路休息站攔查大型重型機車46輛，取締其中噪音、交通違規共13件，開單告發。

    台南市市道174線、175線「東山咖啡公路」山路蜿蜒起伏，假日經常吸引重機族車聚，警方發現近期大型重機有增加趨勢，且騎乘改裝車呼嘯在山路上，沿途居民因車輛改裝噪音不堪其擾。

    警方攔查後，依道交處罰條例舉發車輛電系設備擅自變更零件及車輛設備規格不符1件、車輛電系設備改裝7件、無照駕駛3件；另環保局依噪音管制法檢測排氣管噪音不合格2輛，限期複檢改善。

    依噪音管制法第26條規定，車輛噪音超過標準者，將處車輛所有人或使用人1800元以上、3600元以下罰鍰，不合格車輛仍須改善至複驗合格為止。

    白河警分局呼籲重機族勿隨意改裝車輛，既花錢改裝又遭開罰，還得另花時間回指定處所再次檢驗，不但擾人清夢，自身也得不償失。也歡迎民眾加入抓噪行列，發現噪音車輛請協助記錄下車號、地點、時間、妨害安寧事實及違規證據資料（影像、照片），再上環保署噪音車檢舉網站檢舉，南市環保局將依法辦理並通知到檢。

    環警監在台南市道174、175線咖啡公路聯合稽查重機。（警方提供）

    環警監在台南市道174、175線咖啡公路聯合稽查重機。（警方提供）

    警方攔查重機，當場檢測噪音值。（警方提供）

    警方攔查重機，當場檢測噪音值。（警方提供）

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