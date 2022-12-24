為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台中東勢警分局攔查取締台21線噪音車輛 一日開罰7件

    東勢警分局會同監理單位及環保局等攔查涉嫌改造及噪音車輛，1天內開罰7件。 （記者歐素美翻攝）

    東勢警分局會同監理單位及環保局等攔查涉嫌改造及噪音車輛，1天內開罰7件。 （記者歐素美翻攝）

    2022/12/24 14:43

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市新社區豐埔公路（台21線）是通往「新社山城」的重要道路，沿途路線風景美麗，為近來自行車及大型重機車騎乘的熱門地點，也是機車族同好相約騎乘的熱點。東勢警分局為打擊危險駕車、違法改裝車輛、無照駕駛等違規行為，今天會同環保局、監理站等共同實施「環、警、監」聯合稽查，攔查疑似改裝車輛10輛，其中7件經實施噪音檢測未符合管制標準遭造發開單，共計罰款1萬5900元。

    東勢警分局長陳松寅表示，引擎排氣管噪音及汽、機車改裝引擎、底盤、電系、排氣管等重要設備改裝違規部分事涉專業認定，因此邀集權責單位共同組成「環警監聯合稽查小組」，執行違規改裝排氣管及違反噪音管制法案件聯合稽查工作，讓居民有個安寧的居住環境。

    此外，也同步執行取締酒後駕車與防制危險駕車等勤務，以有效遏止違規用路人之僥倖心態並防制事故發生；平時亦針對民眾反映噪音車輛經常行駛區域或危險駕車路段，規劃勤務加強巡邏查察，主動攔查非法改裝噪音車輛，蒐證後通報環保機關。

    東勢警分局呼籲民眾，應確實遵守交通法令規定，勿擅自變更車輛引擎、底盤、電系、排氣管等重要設備，以免影響車體結構及危害自身及其他用路人安全，依道路交通管理處罰條例並可處以2400元以上、9600元以下罰鍰，非法改裝排氣管，除違反噪音管制法外，同時可能觸犯道路交通管理處罰條例，最重可處6000元以上、2萬4000元以下罰款。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    深夜改裝車擾清淨 中市太平警2小時攔25車告發12件
    2022/11/04 09:25

    深夜改裝車擾清淨 中市太平警2小時攔25車告發12件
    改裝車呼嘯台南山區 監、警、環聯合取締14件違規
    2022/09/17 16:13

    改裝車呼嘯台南山區 監、警、環聯合取締14件違規

    和成欣業與＂他＂一同打拼91個年頭
    宛如大狗在耳邊吠！中警抓11輛不合格改裝車 這款重機最吵
    2022/08/10 12:27

    宛如大狗在耳邊吠！中警抓11輛不合格改裝車 這款重機最吵
    暑假到 樹林警方加強取締噪音車及危險駕車
    2022/07/02 08:54

    暑假到 樹林警方加強取締噪音車及危險駕車

    國泰卓越獎助計劃鼓勵青年勇敢築夢
    龜山警方取締噪音車 一晚攔查28輛有22輛超標
    2022/06/25 11:36

    龜山警方取締噪音車 一晚攔查28輛有22輛超標
    社會今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播