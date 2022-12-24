台中東勢警分局攔查取締台21線噪音車輛 一日開罰7件

東勢警分局會同監理單位及環保局等攔查涉嫌改造及噪音車輛，1天內開罰7件。 （記者歐素美翻攝）

2022/12/24 14:43

〔記者歐素美／台中報導〕台中市新社區豐埔公路（台21線）是通往「新社山城」的重要道路，沿途路線風景美麗，為近來自行車及大型重機車騎乘的熱門地點，也是機車族同好相約騎乘的熱點。東勢警分局為打擊危險駕車、違法改裝車輛、無照駕駛等違規行為，今天會同環保局、監理站等共同實施「環、警、監」聯合稽查，攔查疑似改裝車輛10輛，其中7件經實施噪音檢測未符合管制標準遭造發開單，共計罰款1萬5900元。

東勢警分局長陳松寅表示，引擎排氣管噪音及汽、機車改裝引擎、底盤、電系、排氣管等重要設備改裝違規部分事涉專業認定，因此邀集權責單位共同組成「環警監聯合稽查小組」，執行違規改裝排氣管及違反噪音管制法案件聯合稽查工作，讓居民有個安寧的居住環境。

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此外，也同步執行取締酒後駕車與防制危險駕車等勤務，以有效遏止違規用路人之僥倖心態並防制事故發生；平時亦針對民眾反映噪音車輛經常行駛區域或危險駕車路段，規劃勤務加強巡邏查察，主動攔查非法改裝噪音車輛，蒐證後通報環保機關。

東勢警分局呼籲民眾，應確實遵守交通法令規定，勿擅自變更車輛引擎、底盤、電系、排氣管等重要設備，以免影響車體結構及危害自身及其他用路人安全，依道路交通管理處罰條例並可處以2400元以上、9600元以下罰鍰，非法改裝排氣管，除違反噪音管制法外，同時可能觸犯道路交通管理處罰條例，最重可處6000元以上、2萬4000元以下罰款。

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