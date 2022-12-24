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    平安夜不平安！彰縣61人送急診 2人無呼吸心跳

    冷氣團持續發威，彰化縣短短1天內有61人因身體不適送入急診室急救，另外還有2人OHCA（到院無呼吸心跳），救護車頻頻出勤救護。 （記者湯世名攝）

    冷氣團持續發威，彰化縣短短1天內有61人因身體不適送入急診室急救，另外還有2人OHCA（到院無呼吸心跳），救護車頻頻出勤救護。 （記者湯世名攝）

    2022/12/24 11:19

    〔記者湯世名／彰化報導〕平安夜不平安！冷氣團持續發威，彰化縣消防局統計從23日上午8點到24日上午8點，短短1天內共有61人因身體不適送入急診室急救，另外還有2人OHCA（到院無呼吸心跳），是否因溫差過大造成，消防局強調無法判別，不過醫師呼籲，溫差動輒高達10度，心血管疾病患者或年長者身體承受壓力大，保暖工作絕對不能省，民眾並應留意家中長輩及幼兒的身體狀況，一旦發覺有不適應盡速就醫。

    中部地區連日來氣溫偏低，如溜滑梯般直直下滑，日夜溫差相當大，今天凌晨中部地區低溫一度僅13、14度左右，且愈晚愈冷。

    彰化縣消防局統計，從23月清晨8點到今天早上8點，短短1天全縣共有61件因身體不適狀態送醫急救，消防人員疲於奔命，另外還有2人（1男1女）經緊急送醫急救，仍處於到院前無呼吸心跳的命危情況，分別是芳苑鄉73歲婦人，以及彰化市83歲老翁，是否因天冷造成，無法判別。

    氣溫驟降，儘管無法確認這61人病因是否與天冷有關，醫師仍提醒，日夜溫差過大，各大醫院有許多心血管疾病患者求診，且多半為上了年紀的長者，提醒民眾要注意老人的保暖，只要發現身體不適，就應趕快告訴家人或就醫，絕對不要拖延，建議天冷時，最好在床邊放一件衣服，起床時不必走到衣櫥就可穿上，另可在起床時立即喝溫水保暖，出門時最好戴頂帽子或圍巾、口罩，尤其騎機車要做好萬全準備；運動、晨泳前要做足夠的伸展操，以免抽筋或不適。

    醫師也提醒，民眾若突然感到胸悶、胸痛、冒冷汗或四肢冰冷，可能是急性心肌梗塞發作，若出現肢體麻痺、半身不遂、意識模糊、嘴歪眼斜、步態不穩等症狀，可能是急性腦中風，需儘速就醫。

    清晨氣溫驟降，彰化縣1天內共有61人因身體不適送入急診室急救，另外還有2人OHCA（到院無呼吸心跳）。 （資料照）

    清晨氣溫驟降，彰化縣1天內共有61人因身體不適送入急診室急救，另外還有2人OHCA（到院無呼吸心跳）。 （資料照）

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