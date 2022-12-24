為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    妻澳洲偷吃！夫衝回台怒告索賠被打槍 法院「不想管」理由曝光

    移居澳洲夫婦男方疑懷妻偷情，千里迢迢跑回台灣，到妻子戶籍地法院提告索賠，卻被拒絕管轄拒絕駁回。（情境照）

    移居澳洲夫婦男方疑懷妻偷情，千里迢迢跑回台灣，到妻子戶籍地法院提告索賠，卻被拒絕管轄拒絕駁回。（情境照）

    2022/12/24 00:18

    〔記者張瑞楨／台中報導〕黃姓男子、趙姓女子2009年在台灣結婚後移居澳洲，黃男發現妻子疑似與來自台灣的鄭姓男子偷情，黃男以趙女戶籍在彰化縣為由，從澳洲跑到彰化地院提告2人，索賠200萬元。法官認為，縱使彰化地院管轄審理，但到澳洲調查證據等程序事半功倍，浪費司法資源，應由澳洲法院審理比較妥當，以「不便利法庭之原則」等理由駁回。

    判決書指出，黃男千里迢迢從澳洲跑到彰化地院提出民事訴訟，主張自己與趙女13年前在台灣結婚，之後同住澳洲，趙女卻於2019年與來自台灣的鄭男疑似發生婚外情，兩人親密牽手、躺在床上合照，一起出遊，互傳「我們一起睡覺」、「我也愛你」訊息，趙女甚至傳「性教學影片」給鄭男。黃男要求兩人應賠償200萬元，趙女與鄭男越洋答辯說，兩人並無不軌，彰化地院沒有管轄權。

    彰化地院認為，此案屬於涉外事件，牽涉「國際裁判管轄權」，如果對當事人不公平、不能迅速裁判，應否定我國（法院）具有「國際裁判管轄權」。

    彰化地院認為，3人都有中華民國國籍，但黃男、趙女婚後長住澳洲，趙女已取得澳洲國籍，這13年來只回台灣9次，每次僅1個月，鄭男也是從2017年起就定居澳洲，台灣戶政機關已註記「遷出國外」，「以原就被原則」，被告趙女、鄭男住在澳洲，應由澳洲法院管轄，我國並無管轄權。

    法官還認為，黃男與趙女由澳洲的法院裁判離婚，子女照顧與財產分配尚在澳洲的法院審理中，兩人婚姻權利義務關係發生於澳洲，趙女、鄭男疑似曖昧的地點也在澳洲，依據「涉外民事法律適用法」第25條，「侵權行為而生之債，依侵權行為地法」，台灣的法院雖可審理，但本案也適用國外法律，由澳洲法院審理自然比較妥適。

    彰化地院也援用「不便利法庭之原則」，如果對被告造成不便時，受訴法院得拒絕管轄，縱使彰化地院有管轄權，但到澳洲調查證據、公文往返等事半功倍，趙女、鄭男難以出庭，增加訴訟成本，妨害兩人「訴訟防禦權」，法院還會因本案而延誤其他案件訴訟，對法院與納稅人造成花費與負擔。

    彰化地院認為，對趙女與鄭男而言，彰化地院是「不便利法庭」，彰化地院拒絕管轄，裁定駁回黃男之訴，黃男向台中高分院提起抗告，台中高分院與彰化地院相同見解而駁回，可再提抗告。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「閉眼都是愛愛」中國男女官員婚外情 露骨調情內容全曝光
    2022/12/17 21:09

    「閉眼都是愛愛」中國男女官員婚外情 露骨調情內容全曝光
    傳色色訊息「晚上玩家庭教師遊戲」被抓包 偷情男女判賠30萬
    2022/12/06 10:34

    傳色色訊息「晚上玩家庭教師遊戲」被抓包 偷情男女判賠30萬

    生產者的講究 美食福島・安心福島
    小三全裸躺沙發讓人夫摸奶 狂嗆醫師娘「你老公3秒射」
    2022/12/06 07:23

    小三全裸躺沙發讓人夫摸奶 狂嗆醫師娘「你老公3秒射」
    人妻連續出軌2男 綠帽夫再度捉姦提告索賠碰壁
    2022/11/16 11:01

    人妻連續出軌2男 綠帽夫再度捉姦提告索賠碰壁

    國泰常常舉辦寒冬送暖活動 關懷偏鄉學童
    老公是年薪200萬銀行經理 嬌妻卻依偎保全：生心理都快樂舒服...
    2022/10/27 12:41

    老公是年薪200萬銀行經理 嬌妻卻依偎保全：生心理都快樂舒服...
    人妻每日1信給入獄小王 百萬年薪夫怒告獲賠
    2022/09/27 07:03

    人妻每日1信給入獄小王 百萬年薪夫怒告獲賠
    社會今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播