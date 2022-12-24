妻澳洲偷吃！夫衝回台怒告索賠被打槍 法院「不想管」理由曝光

移居澳洲夫婦男方疑懷妻偷情，千里迢迢跑回台灣，到妻子戶籍地法院提告索賠，卻被拒絕管轄拒絕駁回。（情境照）

2022/12/24 00:18

〔記者張瑞楨／台中報導〕黃姓男子、趙姓女子2009年在台灣結婚後移居澳洲，黃男發現妻子疑似與來自台灣的鄭姓男子偷情，黃男以趙女戶籍在彰化縣為由，從澳洲跑到彰化地院提告2人，索賠200萬元。法官認為，縱使彰化地院管轄審理，但到澳洲調查證據等程序事半功倍，浪費司法資源，應由澳洲法院審理比較妥當，以「不便利法庭之原則」等理由駁回。

判決書指出，黃男千里迢迢從澳洲跑到彰化地院提出民事訴訟，主張自己與趙女13年前在台灣結婚，之後同住澳洲，趙女卻於2019年與來自台灣的鄭男疑似發生婚外情，兩人親密牽手、躺在床上合照，一起出遊，互傳「我們一起睡覺」、「我也愛你」訊息，趙女甚至傳「性教學影片」給鄭男。黃男要求兩人應賠償200萬元，趙女與鄭男越洋答辯說，兩人並無不軌，彰化地院沒有管轄權。

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彰化地院認為，此案屬於涉外事件，牽涉「國際裁判管轄權」，如果對當事人不公平、不能迅速裁判，應否定我國（法院）具有「國際裁判管轄權」。

彰化地院認為，3人都有中華民國國籍，但黃男、趙女婚後長住澳洲，趙女已取得澳洲國籍，這13年來只回台灣9次，每次僅1個月，鄭男也是從2017年起就定居澳洲，台灣戶政機關已註記「遷出國外」，「以原就被原則」，被告趙女、鄭男住在澳洲，應由澳洲法院管轄，我國並無管轄權。

法官還認為，黃男與趙女由澳洲的法院裁判離婚，子女照顧與財產分配尚在澳洲的法院審理中，兩人婚姻權利義務關係發生於澳洲，趙女、鄭男疑似曖昧的地點也在澳洲，依據「涉外民事法律適用法」第25條，「侵權行為而生之債，依侵權行為地法」，台灣的法院雖可審理，但本案也適用國外法律，由澳洲法院審理自然比較妥適。

彰化地院也援用「不便利法庭之原則」，如果對被告造成不便時，受訴法院得拒絕管轄，縱使彰化地院有管轄權，但到澳洲調查證據、公文往返等事半功倍，趙女、鄭男難以出庭，增加訴訟成本，妨害兩人「訴訟防禦權」，法院還會因本案而延誤其他案件訴訟，對法院與納稅人造成花費與負擔。

彰化地院認為，對趙女與鄭男而言，彰化地院是「不便利法庭」，彰化地院拒絕管轄，裁定駁回黃男之訴，黃男向台中高分院提起抗告，台中高分院與彰化地院相同見解而駁回，可再提抗告。

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