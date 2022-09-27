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    人妻每日1信給入獄小王 百萬年薪夫怒告獲賠

    陳婦、莊男暗通款曲，被高雄高分院判賠。（情境照）

    陳婦、莊男暗通款曲，被高雄高分院判賠。（情境照）

    2022/09/27 07:03

    〔記者鮑建信／高雄報導〕陳姓已婚女保險員認識長相斯文的莊姓男子僅月餘，對方即入監服刑，她卻每天1封信報備行程並傾訴心聲，被年收入上百萬元丈夫提告求償，地院判決莊男、陳女連帶賠償50萬元，但高雄高分院認為2人未發生性關係，酌減為25萬元定讞。

    結婚4年多的林姓人夫指出，自2020年7月間，其妻陳女與莊男有曖昧書信來往，2人並於年底先後在台中、台北見面出遊，甚至投宿汽車旅館，後來乾脆離家出走，與莊男私奔。

    2021年3月間，他透過友人協尋陳女下落，發現她懷孕，進行流產手術後，陳女保證與莊男斷絕關係，不料沒多久又藕斷絲連，並在5月間突然出走，至今不知去向，憤而要求2人連帶賠償80萬元。

    莊男指出，2020年6月初，因貸款需求而認識陳女，隔月便因案入監，2人雖曾書信往來，但她未曾提及已婚，並在11月出獄後開始追求、出遊，直到去年農曆春節，電話聯絡陳女，因其夫接聽，始知有家室，並否認投宿旅館「嘿咻」﹔陳女在一、二審開庭時，均未到庭答辯。

    二審合議庭調查，據莊男服刑期間與陳女書信往來，另有「沒有我在的日子你是否能依然開心」、「我在裡面跑不出去，你不用擔心」、「我知道你有遵守約定，每天報備行程」、「還有別忘了，你面對的是客戶，別被拐走了！最重要的是每天記得想我，任何事記得報備」等語，認定確有逾越一般男女關係，但查無「炒飯」證據，改判只需賠償25萬元比較合理。

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