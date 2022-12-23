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    城中城大火46死43傷 主嫌黃格格延押2個月

    震驚各界高雄城中城大火46死43傷案，主嫌黃格格羈押期限將屆，因涉案情節重大，有逃亡之虞，首次被裁定延長羈押2個月。（資料照）

    震驚各界高雄城中城大火46死43傷案，主嫌黃格格羈押期限將屆，因涉案情節重大，有逃亡之虞，首次被裁定延長羈押2個月。（資料照）

    2022/12/23 23:15

    〔記者鮑建信／高雄報導〕震驚各界高雄城中城大火46死43傷案，主嫌黃格格被地院依殺人罪判處無期，高雄高分院審理期間，因羈押期限將屆，認為她涉案情節重大，有逃亡之虞，首次裁定延長羈押2個月。

    據了解，去年10月14日凌晨2點多，高市鹽埕區的老舊大樓「城中城」驚傳火警，火勢一發不可收拾，警消人員獲報抵達時，大樓陷入一片火海，10小時後才撲滅，卻釀成46人死、43人受傷悲劇。

    檢警辦案人員查出，郭姓男子和女友黃格格（52歲）有感情糾葛，火災發生當晚，她騎車離開城中城半小時後，她和郭泡茶的房間冒出火光，接著火勢引燃機車爆炸，整棟大樓隨即陷入火海。

    此外，依據消防局鑑定報告，起火點就在該房內沙發，而黃女平時有亂倒淨香的惡習，案發當晚又與郭發生爭執，酒後企圖點火滋事，不料卻發生大火，依殺人及公共危險罪起訴並處死刑，但被高雄地院判處無期徒刑、禠奪公權終身，依法提起上訴。

    高雄高分院審理期間，由於黃女羈押期限將屆，合議庭法官認為她所犯之罪為最輕本刑5年以上，加上涉案情節重大，並有逃亡之虞，首次裁定自明年1月3日延長羈押2個月，可抗告。

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