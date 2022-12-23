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    「春安工作」將近 台南警方發公文提醒「這件事」會檢討

    春安工作將近，台南市警局發布公文規定，如果有官警向媒體、網路發表意見，又衍生負面訊息，將列檢討。（資料照，記者王捷攝）

    春安工作將近，台南市警局發布公文規定，如果有官警向媒體、網路發表意見，又衍生負面訊息，將列檢討。（資料照，記者王捷攝）

    2022/12/23 23:56

    〔記者王捷／台南報導〕警政署長黃明昭上任後恢復「重要節日安全維護工作實施計畫」，就是警界常說的「春安工作」，警官指出，警政署為維護治安環境用心良苦，而且不列評比，但有許多外勤官警卻很反彈，台南市警察局也下公文指出，如果有官警在網路或向媒體反映衍生負面狀況，將列入工作評核參考，並提報檢討。

    被稱為「春安工作」的計畫為什麼會讓外勤官警反彈？許多民眾無法體會，以警察文化來看，只要有計畫、有專案就有比較，如果機關首長重視評比，會要求下屬找出績效，這個壓力會從市警局下放到各分局、直屬單位，再由分局轉嫁給派出所，在平日專案、計畫常有，例如今年警政署已執行數次全國掃黑，但「春安」是在過年期間，這等於讓外勤單位連過年都無法放鬆。

    這次「春安」跟過去相同，分為「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大主軸，雖然警政署強調，各警察機關不可再另外增加其他評核項目，今年的年假有10天，要正面鼓勵外勤官警，不能用績效管制官警休假，還要事先排假讓外勤官警能好好過年，雖然立意良善，但部分官警不信任。

    有警官指出，即使警政署不評比，只加分沒扣分，高層警官也會比誰的「加分」比較多，私下較勁，一樣會拿著棍子在部屬後面追績效，如果長官做出警政署規範外的要求，部屬也不敢投訴，市警局還發出公文，要求官警如果向媒體、網路發表意見，又衍生負面風向，還會檢討，都拿著棍子打人了，還要求不可以叫出聲來，覺得不可思議，高層為何不想想，部屬為什麼不自願幫長官做事？

    外勤警官說，這個公文很好，台南有16個分局，如果看哪個分局績效太好，那就趕快檢舉那個分局，自己的分局排名就會上升，春安工作有30天，每天檢舉一個分局，這樣大家都可以被扣到分；不過也有警官表達支持，認為如果警政署、警察局都不要求，那外勤就不會想做事，這次春安工作立意良善，會抱怨的都是不想做事的人。

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