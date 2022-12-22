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    首頁　>　社會

    女友嚇壞了！「斜槓農夫」販毒想發大財 溫室交易毒品

    警方於倉庫搜索時，陳男（圖中）一身農夫打扮，他還自嘲自己是「斜槓農夫」。（警方提供）

    警方於倉庫搜索時，陳男（圖中）一身農夫打扮，他還自嘲自己是「斜槓農夫」。（警方提供）

    2022/12/22 19:52

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局刑警大隊上月查獲一起販毒案，55歲的陳姓藥頭，一身農夫打扮，在苦瓜溫室內交易毒品，警方一度懷疑陳男假冒農民，藉種植蔬果掩人耳目，不料，查證後詫異發現，他確實是農民，他的女友當場嚇得呆若木雞，不知「農夫」男友竟是「藥頭」，陳男承認自己有毒癮，他自嘲是妄想兼職賣毒品發大財的「斜槓農夫」，全案依毒品危害防制條例法辦，中檢聲請羈押獲准。

    中市警局刑大接獲線報，跟蹤卻發現涉嫌販毒的陳姓男子，於台中市后里區的一處溫室交易毒品，此溫室多數種植苦瓜，部分種植火龍果，位置頗為偏僻，一般人很難察覺異狀，警方蒐證難度也頗高，只能用緊盯方式蒐證，陸續拍到他於溫室內，與人（下游毒蟲）交易毒品的畫面。

    刑大上月見時機成熟，持搜索票搜索溫室與倉庫，但沒有查獲到毒品，警方原以為他是假農民，用種植苦瓜、火龍果掩飾販毒，不料，查證驚覺他是真的農夫，大半輩子是務農維生，他也一身農夫打扮，陳男的女友搜索時在溫室現場，對男友販毒且染上毒癮之事，她相當吃驚，驚訝得說不出話，警方事後查證，女友並不知陳男是毒販。

    陳男承認部分販賣一級、二級毒品的行為，他也自嘲是「斜槓農夫」，有毒癮的他，想賣毒品妄想發大財致富，全案依毒品危害防制條例移送，台中地院裁定准予羈押。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    員警於「斜槓農夫」的桌子抽屜，找到施打毒品的針具。（警方提供）

    員警於「斜槓農夫」的桌子抽屜，找到施打毒品的針具。（警方提供）

    警方逮捕女「斜槓農夫」陳男（圖中），他的女友（圖左）顯得很關心，她第一時間一度嚇得難以言語。（警方提供）

    警方逮捕女「斜槓農夫」陳男（圖中），他的女友（圖左）顯得很關心，她第一時間一度嚇得難以言語。（警方提供）

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