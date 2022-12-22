警官取締八大無懼壓力獲頒廉潔楷模 高市府表揚15公務員

高市府召開廉政會報表揚15位公務人員廉潔楷模。（市府提供）

2022/12/22 17:05

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市府今召開廉政會報，表揚15位廉潔楷模，其中2人身穿警察制服受奬，特別令人注目，分別為苓雅分局行政組長鍾睿賢，以及鼓山分局女警吳育萱同獲殊榮，警察局長林炎田肯定兩警忠勤廉能事蹟，期許所有官警恪遵風紀，也能將「廉潔楷模」優良事蹟，列入榜樣教材供同仁仿效。

苓雅分局組長鍾睿賢負責八大娛樂等行業違規取締工作，面對各種壓力甚至利誘，堅守立場、嚴正執法，任勞任怨、無懼壓力，鍾睿賢協助組成專案小組蒐證，查獲非法脫衣陪酒情事，著有具體事蹟。

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鼓山分局女警吳育萱幫助轄區內一名66歲老翁，以及相依為命的外孫女，老翁的女兒因案入獄，獨留3歲幼女，老翁一肩扛起照顧責任，吳育萱在協助發放物資之餘，自掏腰包購買奶粉和兒童用口罩前往關懷，拋磚引玉，社會各界跟著伸援，使祖孫生活獲得改善，由秘書長郭添貴昨代表市長頒獎表揚廉潔楷模。

市府表示，為鼓勵員工廉潔自持，辦理廉潔楷模選拔，由各局處舉薦具有廉能事蹟的員工，參加審核評比，高市警局除提供市民最優質的服務，對於警察人員的廉潔度非常重視，每年提報績優官警，參加市府「廉潔楷模」選拔，期能型塑機關廉能風氣。

苓雅分局組長鍾睿賢（右）負責八大娛樂等行業違規取締工作，面對各種壓力甚至利誘，堅守立場、嚴正執法，任勞任怨、無懼壓力，獲頒「廉潔楷模」。（市府提供）

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