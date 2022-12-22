為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    女刺青師無醫師資格擅塗麻醉藥致顧客燙傷 檢求處重刑

    鄭姓刺青師傅沒有醫師資格卻擅自使用麻醉藥，士檢依違反醫師法等罪將她起訴。（資料照）

    鄭姓刺青師傅沒有醫師資格卻擅自使用麻醉藥，士檢依違反醫師法等罪將她起訴。（資料照）

    2022/12/22 13:49

    〔記者溫于德／台北報導〕新北市淡水區鄭姓女刺青師沒有醫師資格，卻涉嫌替顧客塗上來源不明的麻醉藥，再去除刺青，過程中一度造成顧客皮膚燙傷，後來她以24萬與其中一名顧客達成和解，但士林地檢署認為沒有醫師資格卻擅自使用麻醉藥，依違反醫師法等罪將她起訴，並考量她拒絕認罪，建請求法院從重量刑。

    起訴指，去年11月起至今年1月間，鄭女在淡水住處數度利用雷射機器替顧客去除刺青，過程中，她會在皮膚抹上含有lidocaine、prilocaine、tetracaine成分的麻醉藥物，也因為她控制雷射強度與時間不佳，害顧客手臂受傷，造成二度燙傷。

    然而，鄭女辯稱沒有用雷射去除刺青，只用儀器加上乳液替顧客美白。顧客則證稱，前後花2萬多元請鄭女用雷射方式去除刺青；另名顧客也說，因為在IG上看到鄭女PO出替他人去除的照片，才會請鄭女協助刺青，並匯款「除刺青、麻藥」等費用近2萬元。

    士檢偵辦過程中，曾函詢衛生福利食品藥物管理署、台灣皮膚科醫學會等單位，得知去除刺青時常以「奈秒」「、皮秒」兩種雷射方式進行，而鄭女使用的麻醉藥物則是醫師處方藥品，屬於醫師法規定的醫療行為，沒有醫師資格不得擅自使用。

    士檢偵結，考量鄭女沒有醫師資格卻擅自執行醫療業務，又拒絕認罪，以醫師法中擅自執行醫療業務、刑法過失傷害等罪將她起訴，並建請法院從重量刑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    男隆鼻併發「惡性高熱」不治 護理師非法執行醫療行為被起訴
    2022/08/10 10:25

    男隆鼻併發「惡性高熱」不治 護理師非法執行醫療行為被起訴
    無照執業長達7年 牙科密醫被查獲GG了
    2022/08/09 16:01

    無照執業長達7年 牙科密醫被查獲GG了

    直播驚見女神現身 這款「發光霜」爆紅
    幫奧運選手治痔瘡手術失敗 知名診所「密醫」曝光挨罰
    2022/06/29 07:20

    幫奧運選手治痔瘡手術失敗 知名診所「密醫」曝光挨罰
    「入珠教主」被起訴！曾改造逾萬小弟弟 被檢舉不具醫師執照
    2022/06/21 16:56

    「入珠教主」被起訴！曾改造逾萬小弟弟 被檢舉不具醫師執照

    京澄為樂－風禾公園・睦居哲學
    社會今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播