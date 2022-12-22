女刺青師無醫師資格擅塗麻醉藥致顧客燙傷 檢求處重刑

鄭姓刺青師傅沒有醫師資格卻擅自使用麻醉藥，士檢依違反醫師法等罪將她起訴。（資料照）

2022/12/22 13:49

〔記者溫于德／台北報導〕新北市淡水區鄭姓女刺青師沒有醫師資格，卻涉嫌替顧客塗上來源不明的麻醉藥，再去除刺青，過程中一度造成顧客皮膚燙傷，後來她以24萬與其中一名顧客達成和解，但士林地檢署認為沒有醫師資格卻擅自使用麻醉藥，依違反醫師法等罪將她起訴，並考量她拒絕認罪，建請求法院從重量刑。

起訴指，去年11月起至今年1月間，鄭女在淡水住處數度利用雷射機器替顧客去除刺青，過程中，她會在皮膚抹上含有lidocaine、prilocaine、tetracaine成分的麻醉藥物，也因為她控制雷射強度與時間不佳，害顧客手臂受傷，造成二度燙傷。

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然而，鄭女辯稱沒有用雷射去除刺青，只用儀器加上乳液替顧客美白。顧客則證稱，前後花2萬多元請鄭女用雷射方式去除刺青；另名顧客也說，因為在IG上看到鄭女PO出替他人去除的照片，才會請鄭女協助刺青，並匯款「除刺青、麻藥」等費用近2萬元。

士檢偵辦過程中，曾函詢衛生福利食品藥物管理署、台灣皮膚科醫學會等單位，得知去除刺青時常以「奈秒」「、皮秒」兩種雷射方式進行，而鄭女使用的麻醉藥物則是醫師處方藥品，屬於醫師法規定的醫療行為，沒有醫師資格不得擅自使用。

士檢偵結，考量鄭女沒有醫師資格卻擅自執行醫療業務，又拒絕認罪，以醫師法中擅自執行醫療業務、刑法過失傷害等罪將她起訴，並建請法院從重量刑。

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