「入珠教主」被起訴！曾改造逾萬小弟弟 被檢舉不具醫師執照

陳男經營的入珠店，門外高掛廣告字樣。（擷取自GoogleMap）

2022/06/21 12:48

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕有「入珠教主」稱號的54歲陳姓男子，被檢舉未取得醫師執照，卻替民眾執行屬醫療業務的入珠，桃園市政府衛生局去年上門稽查，發現陳男經營的入珠店不僅高掛廣告，現場查扣大量藥品、入珠等物品，桃園地檢署檢察官依違反醫師法將他起訴。

陳男在業界頗具知名度，曾大方接受媒體採訪，自述自己跟朋友學習入珠，習得技巧後自行開業，入珠過的客人逾萬人，起訴指出，陳男在桃園市中壢區經營入珠店，有刊登醫療廣告並從事入珠醫療行為，桃市府衛生局接獲檢舉後，去年3月20日前往稽查，在門外發現高掛「入珠教主」、「有夠屌」、「相硬久」等廣告字樣，現場查扣大量藥品、優碘、繃帶、保養組，及床、繃帶、手術縫針、入珠等物品，隨即將陳男函送桃檢偵辦。

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陳男供稱，入珠店是他所經營，查扣物品亦是他所有；衛福部函文指出，坊間俗稱的「入珠」，是將珠子埋入陰莖皮下組織，屬於侵入性行為，且植入物將長期留在體內，影響生理功能及健康，應以醫療行為管理。

檢方另勘驗多段陳男入珠店宣傳影片，影片內容包括陳男自述從事入珠事業23年，把這個行業從台灣做到國外，還找來真人示範如何裝入，也講解入珠後注意事項、曾1年出國30多趟幫客人入珠等等，並有衛生局陳情案件及稽查紀錄等，證明陳男不具有醫師資格卻執行醫療業務，偵結依違反醫師法起訴。

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