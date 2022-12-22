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    荒唐國三少女蹺家「打砲換宿」 連找2男嘿咻後被丟包

    國三少女小優（化名）蹺家連找2男「打砲換宿」不成被丟包。情境照。（資料照）

    國三少女小優（化名）蹺家連找2男「打砲換宿」不成被丟包。情境照。（資料照）

    2022/12/22 13:40

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市一名國三少女小優（化名）蹺家，她先找44歲林男帶她去摩鐵投宿，2人剛嘿咻完，小優又找33歲羅男「接力」，帶她回羅男住處再嘿咻，直到3天後被警方尋獲，家人驚覺小優「打砲換宿」，法官依妨害性自主罪各判林男和羅男6月及8月徒刑。

    判決指出，2021年5月間，小優透過網路交友軟體「Say Hi」結識一票網友，同年5月12日凌晨1點多，小優蹺家，她找林姓男子開車到家裡接她，2人直接開車前往摩鐵投宿，當天凌晨3點多就在摩鐵發生性行為。

    林男「射後不理」藉口有事直接離開房間，小優於是再透過交友軟體，找羅男到摩鐵接她，羅男到場後載小優回到住處，當天清晨6點跟小優發生性行為；小優透過「打砲換宿」的方式想住在羅男家，卻被羅男拒絕，當天早上就把她載到附近的便利商店丟包。

    小優一個人在街上閒晃2天後被員警尋獲，通知家人將她帶回後，家人詢問小優這幾天如何生活、在哪過夜？小優才說出自己連被2男「打砲換宿」不成丟包的經過，家人得知此事後連忙帶著小優前往警局報案。

    高雄地院審理時，林男否認與小優發生性行為，但辯稱自己誤中「仙人跳」陷阱，直指自己遭小優設計；羅男則坦承犯行，承認自己曾和小優發生性行為。法官綜合各項事證，認定林、羅明知小優未滿16歲仍和她發生性行為，依妨害性自主罪各判林男和羅男6月及8月徒刑，可上訴。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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