桃園獸父跨坐性侵12歲女兒 重判8年4月定讞

情境照。

2022/12/22 12:54

〔記者張文川／台北報導〕桃園市一名貨車司機5年前趁12歲女兒熟睡時，強行摸胸猥褻、性侵女兒，隔年又故意伸手撫摸女兒胸部，被法辦後直到二審才認罪，高等法院依成年人故意兒童乘機性交罪將他重判8年4月，另依對少年加重性騷擾罪判處6月的可易科罰金之刑。最高法院駁回被告上訴，全案定讞。

判決書指出，狼父平時在家和妻子與2名兒子同住一間房，女兒與祖父母同睡隔壁臥房，2017年6月某日，狼父趁週末女兒獨自在房間睡覺，進入房間躺在她身旁，以左手壓制女兒，右手伸進她衣服撫胸，女兒驚醒以手腳推拒，他才離開，但隨後又把她叫到他房間，迫其口交並跨坐在她身上強行性侵。

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隔年女兒升國中後，狼父又多次利用在廚房走道擦身而過的機會，突然出手襲擊撫摸女兒的胸部，女兒出手反抗，他仍引以為樂。

狼父到案後，檢方偵查與法院一審期間皆否認，直到高院二審時才坦認犯行。高院認為他身為人父，不思善盡呵護、照顧幼女成長的責任，竟為滿足一己私慾，罔顧人倫，對女兒乘機性交與性騷擾，造成女兒身心創傷，故予重判；最高法院駁回司機上訴，全案確定。

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