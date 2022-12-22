應訊時改吃素 高虹安還原訂便當對話盼偵查不公開

民眾黨新竹市長當選人高虹安涉貪遭檢調約談，媒體報導高在應訊時吃素食便當，高虹安（右）今天受訪還原當天對話。（記者廖雪茹攝）

2022/12/22 12:53

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民眾黨新竹市長當選人高虹安涉貪60萬元交保，媒體報導高在應訊時吃素食便當，高虹安今天受訪還原當天對話，她說，只是考量自己不吃牛不吃辣，所以訂素食便當最安全，沒想到這也可以放大解讀，「覺得有點無辜啦！」

高虹安今天上午到新竹縣議會和縣政府，先後拜會議長張鎮榮與縣長楊文科。會後針對媒體詢問偵訊時吃素餐？高虹安表示，「這件事情我覺得有點莫名其妙，當天在偵訊室中，只有我、律師和調查官，我也不太確定說為什麼連一個吃什麼樣的便當，都可以變成茶餘飯後的八卦，甚至還要被外界作不當的解讀。」

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高虹安表示，當天的情形很簡單，就是調查官問我說「妳要吃什麼便當，妳有沒有不吃什麼？」，我說我不吃牛，調查官再問「還有沒有不吃什麼？」我就想說我也不吃辣，要不然就簡單一點，吃素一定是最安全的，所以我就說我吃素。

高虹安說，不知道為什麼偵訊當中的一個訂便當的對話，還可以被大家這樣放大解讀，「還是希望偵查不公開，畢竟有它的精神所在，就是讓我們的檢察官不要被干擾，或者是讓案關當事人大家不要對案情有錯誤的解讀，所以這部分我希望還是回歸正常的偵查程序。」

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