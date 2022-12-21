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    台南經發局長涉貪遭搜索約談 住處查扣30萬現金

    檢調於今天搜索、傳訊陳凱凌的處所據點，並在陳住處共查扣30萬元現金，專案人員連人帶現金等物證帶回偵辦。（資料照）

    檢調於今天搜索、傳訊陳凱凌的處所據點，並在陳住處共查扣30萬元現金，專案人員連人帶現金等物證帶回偵辦。（資料照）

    2022/12/21 17:06

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南地檢署於今年3月間接獲檢舉指台南市府經發局長陳凱凌涉嫌貪污的情資，南檢立即分案，由檢肅黑金專組檢察官指揮調查局台南市調查處偵辦。檢調於今天搜索、傳訊陳凱凌的處所據點，並在陳住處共查扣30萬元現金，專案人員連人帶現金等物證帶回偵辦。

    檢調專案小組經過多月來的蒐證及詢問相關證人，認為被告陳凱凌涉犯貪污治罪條例第5條第1項第2款利用職務上機會詐取財物罪及同法第6條之1財產來源不明等罪嫌，於日前向台南地方法院聲請搜索票獲准，在12月21日上午指揮台南市調查處搜索與陳凱凌相關的6個處所。

    檢調人員在陳凱凌住處查扣到現金新台幣20萬元、1個牛皮紙袋內裝有10萬元現金及某工程公司的名片1張等證物，並帶回被告陳凱凌及相關證人2人進行偵訊，以釐清案情。

    辦案人員認為，一般人不太會把大把現金放在家裡，陳凱凌所涉利用職務機會詐取財物罪嫌，可能有涉拿錢卻未辦事的問題；至於陳住處放了30萬元現金；其中，為何10萬元現金與1張某工程公司的名片會放在同1個牛皮紙袋內？這都有待檢調人員進一步訊問釐清，如陳不願說明交代金錢來源，會涉及財產來源不明罪嫌。

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