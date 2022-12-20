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    台中遊藝場槍擊案 被影射角頭預告：若回國會通知

    程疑在網路平台張貼警方到住家查訪照片，貼文澄清未涉案。（民眾提供）

    程疑在網路平台張貼警方到住家查訪照片，貼文澄清未涉案。（民眾提供）

    2022/12/20 17:02

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市「菲力國王」電子遊藝場前天被掃射十多槍，槍手事發2小時後向台南白河警方投案，但台南一名程姓角頭先前因在台中被詐賭，上月底就曾有類似情節預告，因此案發後隨即傳出與他有關，程為此臉書貼文撇清，昨再貼出一張警方到其住家查訪照片，除感謝警方未為難妻小，也強調「如必要，回國會通知」。

    據了解，該名程姓角頭是台南白河某前民代之子，12年前曾尋仇糾紛，爆發槍戰，釀一死一傷，程與其父分別因槍砲、殺人等罪遭判刑，近年來落腳台中，經營精品名表生意，卻傳出先前在台中被詐賭，11月27日就曾在臉書直播表示，和業者的詐賭糾紛有中部多位明星級老大出來當和事佬，希望雙方都有樓梯下，大事化小、小事化無。

    他願意和對方談但對方動件頻頻，程男因而放話：「你和我（指結怨業者）打死結」，雖然沒有點名是和哪名業者結怨，但因直播內容與前天發生的台中遊藝場槍擊案有若干吻合，因此案發後隨即引發黑白兩道他涉入該案的聯想，程為此臉書貼文指出，「我確實跟人有糾紛，但不是這個店家，別張冠李戴」且「我是出國旅遊，沒我的事 ，別亂栽贓，不信你問槍手，是我教唆的嗎？！一定不是，別亂講話關心！」

    程後來又在臉書等網路平台，張貼一張警方前往他位於七期豪宅大廳查詢的大廳監視器影像擷圖，還提到某分局人員持公文前往他的住家調閱資料，表示十分感謝公務員素質良好，知道本人出國，未大動作驚嚇到屋內妻小，且他身為中華民國國民，如是現行犯、教唆犯，願意法律制裁。

    程強調是在國外考察生意，非外界臆測製造不在場證明，而臉書言論，純屬本人亂說一通，如果有必要，他回國時會撥電話給分局，告知何時入境、班機時間，願全力配合警方偵辦製作筆錄，「體諒您們分局壓力」，也再度強調「我沒罪，沒教唆，沒人證」、「我更深信不會有人證，窩裡反，污點證人等情事發生」。

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