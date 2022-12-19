掃射台中遊藝場9槍 槍手台南投案

槍手在台中知名的電子遊藝場外放黑槍，中 市警方漏夜自南部帶回詹嫌偵訊，查扣犯案 制式M4A1突擊步槍及子彈。 （警方提供）

2022/12/19 05:30

攜M4A1突擊步槍及上百發子彈至台南白河分局投案

〔記者許國楨／台中報導〕因傷害及恐嚇罪被通緝的三十六歲的詹姓男子，昨涉嫌持制式M4A1突擊步槍，到台中市西屯區青海南街一家知名電子遊藝場，在遊藝場外連開九槍後開車逃離，警方趕往採證鑑識，鎖定特定車輛，詹姓槍手傍晚就攜帶突擊步槍及上百發子彈，至台南市白河分局投案。

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詹嫌始終不發一語 警不排除有藏鏡人

台中警方晚間南下帶回詹嫌，對於傳言他在該遊藝場輸錢，找業者「喬債務」被漏氣，憤而前往開槍示威，詹嫌始終不發一語並拒絕夜間偵訊，警方不排除有幕後藏鏡人教唆指使，一併擴大深入追查，全案依槍砲及恐嚇罪嫌移送台中地檢署偵辦，並針對開槍動機持續釐清。

槍擊案發生在昨天下午二點多，槍手自行駕駛一輛灰色福特轎車，急駛至位在知名海派系列酒店附近的電子遊藝場前時，自駕駛座下車後持長槍先喝令門口人員「閃到一邊去」就對空一陣掃射，一時間槍聲大作，前後約三十秒時間，在遊藝場招牌、天花板、燈罩等位置，留下彈孔，嚇壞店內員工及客人，所幸無人遭波及受傷。

自駕開槍 喝令門口人員「閃到一邊去」

槍手放黑槍後，隨即跳上車子加速逃逸離開，警方獲報趕往現場採證，共找到十一個彈殼及三顆未擊發子彈，由於槍手採對空開槍，犯案後即朝高速公路方向狂飆逃逸，警方初步研判警告及挑釁意味濃厚，至於是否為財務糾紛或其他原因開槍恐嚇，待釐清。

現場找到11個彈殼及3顆未擊發子彈

槍擊案發生後，台中警方立即發動攔截圍捕，並成立專案小組偵辦，涉嫌開槍的詹姓男子自知難逃法網，接近傍晚帶涉案突擊步槍及上百發子彈至台南市白河分局投案，被查出目前仍因分涉傷害及恐嚇罪，被雲林、南投地檢署及彰化地院等單位發布通緝在案。

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