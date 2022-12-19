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    司法院升級數位化服務 新版「智慧客服」AI對話快速查開庭資訊

    司法院升級數位化服務，新版「智慧客服小幫手」以人工智慧（AI）對話協助民眾快速查開庭資訊。（記者楊國文攝）

    司法院升級數位化服務，新版「智慧客服小幫手」以人工智慧（AI）對話協助民眾快速查開庭資訊。（記者楊國文攝）

    2022/12/19 19:44

    〔記者楊國文／台北報導〕司法院去年推出「智慧客服小幫手」，服務眾多民眾詢問法律事宜，獲得好評，今天更推出數位化升級版的試營運，新版的「智慧客服小幫手」除了操作界面更友善、便民，更以人工智慧（AI）口語對話方式，讓民眾快速查詢各法院庭期表及開庭進度資訊。

    司法院指出，去年8月首次推出「智慧客服小幫手」，透過文字方式即問即答，24小時協助民眾查詢「書狀範例」與「常見問答」，頗獲好評。為提升便民服務品質，在分析民眾常見問題及建議後，選出民眾最常查詢的「庭期表」及「開庭進度」項目，改版升級「智慧客服小幫手」功能。

    司法院說明，這次新版「智慧客服小幫手」，以全新介面呈現，操作更方便，強化排版、顏色、選單按鈕，並且支援手機、平反電腦、大尺寸螢幕。

    此外，這次進一步升級小幫手人工智慧對話能力（AI Level 2），回應民眾有關各法院庭期表及開庭進度查詢問題，民眾可用自然口語對話方式詢問，例如「下週五新北地院民事庭期？」、「高院下週玄股庭期表？」、「台中高分院刑事開庭進度」、「三重簡易庭110年重建簡字第15號庭期？」等問題，「智慧客服小幫手」可以識別常用的法院名稱、案件類別、股別、案件字號、日期等口語表達。

    司法院指出，「智慧客服小幫手」目前針對「書狀範例」與「常見問題」部份，每天服務超過300位民眾詢問，且滿意度達到9成以上。未來將視民眾需求，分階段擴充「智慧客服小幫手」功能，例如支援語音對話、結合客服系統及轉真人服務，結合AI科技提升司法數位化服務，落實司法便名的理念。

    司法院強調，民眾可到司法院官網點擊「智慧客服」，或是Google搜尋「司法院智慧客服小幫手」，即可輕鬆查詢。

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