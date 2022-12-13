環境犯罪量刑4大建議 司法院：危害程度愈重應判更重

為使得環保犯罪量刑能夠妥適、公平，司法院今發佈「焦點團體建議法院辦理環境犯罪態樣量刑審時允宜注事之事項」，建議法官，對環境危害程度愈重，應判更重。（記者楊國文攝）

2022/12/13 18:52

〔記者楊國文／台北報導〕有鑑於社會大眾日益重視環境權的保障，且不少民眾質疑法院對相關犯罪判刑過輕，司法院今（13）天發布「焦點團體建議法院辦理環境犯罪態樣量刑審酌時允宜注意之事項」，提出建議，作為法官辦理環境犯罪量刑時參考，期許量刑更為公平妥適，特別是，若犯罪對環境危害程度愈重者，法官量刑應愈重。

司法院並強調，為了讓量刑標準更趨一致與公平，司法院已完成各類型案件的「量刑審酌事項參考表」，包括妨害性自主罪、與家庭暴力有關犯罪、不能安全駕駛罪、槍砲彈藥刀械管制條例案件、幫助詐欺罪、竊盜罪、販賣毒品案件、搶奪罪、強盜罪、殺人罪、傷害致死罪、人口販運案件、營業秘密法案件、洗錢防制法第14條、散布性私密影像犯罪、國家安全犯罪等項，民眾可從司法院網站「刑事量刑專區」瞭解相關訊息。

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司法院表示，為回應各界對於環境犯罪量刑公平及妥適的期待，因此邀集法官、檢察官、律師等司法工作者、行政機關（環保署、農委會、營建署）、民間團體及相關領域學者，組成焦點團體，先後召開3次「環境犯罪案件量刑審酌事項諮詢會議」，最後區分環境犯罪為2大類：污染型環境犯罪（如廢棄物清理法、水污染防治法、空氣污染防制法、海洋污染防治法、土壤及地下水污染整治法、毒性及化學物質管理法等），保育型環境犯罪（如森林法、水土保持法、山坡地保育利用條例、國土計畫法等）。

與會成員以刑法第57條所列量刑審酌事項，分別從「實然面」（近年審判實務的量刑狀況），及「應然面」（環境犯罪的重要量刑因子及量刑時之注意事項）進行討論。

與會成員最後對環境犯罪提出4項建議，首先，對環境危害程度愈重，量刑應愈重。其次，若有事後補救者，可以做有利思考。例如，若行為人主動回復環境、與行政機關合作清理污染物、提供補救措施等，可列為從輕量刑參考。

另外，依危害類型進行細緻化的量刑思維，包括非法排放污染物、盜伐林木之種類、數量、地點、範圍、時間、次數等，亦宜列為量刑審酌事項。最後，將環境主管機關意見納入量刑審酌。

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