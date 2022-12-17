19歲藥頭化名「華燈初上」 網路販毒還推滿額送

警方在「小王」車內查扣大量各式花俏包裝毒咖啡包及色彩亮麗之不明藥錠。（太平分局提供）

2022/12/17 12:21

〔記者林旻臻／台中報導〕《華燈初上》先前在台灣掀起熱潮，台中市一名暱稱「小王」的19歲王姓男子，也動了歪腦筋，將LINE取名為「華燈初上」，並將混合式毒咖啡包、K他命等新興毒品取名為「雪寶」、「綠老佛爺」、「奧斯頓馬丁」等來販售，還推出買5送1等優惠吸引客人。警方11月初時見時機成熟前往查緝，查扣毒咖啡包65包、K他命18包、毒品錠狀物20顆、現金新台幣2萬9300元及手機2支等證物，全案依毒品危害防制條例等相關罪嫌移送偵辦。

太平分局執行網路巡邏時獲報，暱稱「華燈初上」帳號在LINE上散布販賣廣告，疑似販賣毒品，經員警蒐證多日，發現王男涉嫌重大。據瞭解，王男以通訊軟體、網頁等結合時下流行之名詞，販售新興毒品牟利，甚至打出買幾送幾、滿額送等方式，吸引特定族群。

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警方深入查證後發現，網頁確實掛羊頭賣狗肉，待時機成熟並掌握王男動態，在檢察官指揮下，當場在王男身上及車內查扣大量各式花俏包裝毒咖啡包及色彩亮麗之不明藥錠。王男對案情避重就輕，全案警方依毒品危害防制條例移送偵辦，並向上溯源。

太平分局分局長葉志誠呼籲，民眾應正視毒品問題並遠離毒品危害，不要因追求好奇、刺激而染上毒癮，分局將持續查緝毒品犯罪，全面切斷毒品供應，維護治安，共同努力營造無毒家園的美好環境。

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警方查扣毒咖啡包65包、愷他命18包、毒品錠狀物20顆、現金新台幣2萬9300元及手機2支等證物。（太平分局提供）

台中市一名暱稱「小王」的19歲男子，將LINE取名為「華燈初上」，並將混合式毒咖啡包、K他命等新興毒品取名為「雪寶」、「綠老佛爺」、「奧斯頓馬丁」等來販售。（太平分局提供）

「小王」與顧客毒品交易的對話。（太平分局提供）

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