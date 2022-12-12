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    藥頭冒名店「屋馬」當販毒暗語／鮭魚卵套餐是K毒 燕窩是毒咖啡

    台中市藥頭楊璨鴻，假冒知 名燒肉店「屋馬」，以鮭魚 卵雙人套餐、燕窩做暗語， 透過通訊軟體攬客。警方當 場逮捕楊嫌。 （警方提供）

    台中市藥頭楊璨鴻，假冒知 名燒肉店「屋馬」，以鮭魚 卵雙人套餐、燕窩做暗語， 透過通訊軟體攬客。警方當 場逮捕楊嫌。 （警方提供）

    2022/12/12 05:30

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市藥頭楊璨鴻為掩人耳目，竟假冒知名燒肉店「屋馬」名稱，並以鮭魚卵雙人套餐、燕窩做暗語，透過通訊軟體微信攬客，販賣K他命、毒咖啡包，經警方網路巡邏發現，先查緝下游毒蟲再循線逮捕藥頭楊男，進而溯源追出綽號「黑豬」的上手張男，起出K他命及咖啡包等毒品，台中檢方最近偵結，將楊、張兩男依毒品罪嫌起訴。

    台中市第五分局日前執行網路巡邏，發現有販毒集團透過手機通訊軟體微信，以知名燒肉店「屋馬」為暱稱，以近期豪華套餐火熱推出、火熱上線、搶先預約的話術，並標註內容為「鮭魚卵雙人豪華套餐」、「可加購近期廠商女神贊助的高級燕窩飲」，實際上卻是K他命、毒咖啡包的暗語，再以套餐人數、飲料杯數示意數量，藉此掩人耳目，向不特定人士兜售毒品。

    經警方組成專案小組追緝，先查獲一名蘇姓毒蟲，查出與其交易毒品的藥頭是楊姓男子（廿二歲），進一步向檢察官報請誘捕偵查後，約出楊男並當場逮捕，現場查扣毒咖啡包五包（重十六．五克）、K他命兩包（重三．五克）以及販毒贓款現金一．一五萬元等贓證物，而楊嫌被依毒品罪嫌送辦後，檢方複訊後聲押獲准。

    警逮2嫌 藥頭楊璨鴻收押

    同時間警方持續溯源，再查出楊嫌的上手是在微信暱稱「波哥大」、綽號「黑豬」的張姓男子（廿歲），進一步拘提到案，全案最近偵結，檢方依毒品罪嫌起訴二人；第五分局表示，不同毒品會有不同代號，面對新型態犯罪，警方會強化科技查緝，阻斷毒品傳播鏈，展現維護治安工作的能力與決心。

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