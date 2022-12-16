質疑辦案不公！ 男子大字報貼檢方大門 公然嗆「更換門面」

李男在檢方大門貼大字報嗆聲，被高雄高分院判罪。（記者鮑建信攝）

2022/12/16 21:29

〔記者鮑建信／高雄報導〕李姓男子認為橋頭地檢署辦案不公，在大門口張貼大字報，涉嫌嗆聲「更換門面」，被高雄高分院依恐嚇罪判處有期徒刑2月定讞，如易科罰金，以1000元折算1日。

判決書指出，去年9月2日下午4點多，李姓被告不滿橋頭地檢署就有關他的案件處理不公，涉嫌將大字報張貼在檢方大門柱子，內容為「門面更換通知，預計10月底前於橋頭地檢署更換門面，屆時請貴署備妥清潔員、玻璃安裝員，俾利作業」等語。

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不久，被法警長發現後立即報警，岡山分局前往檢方調閱監視器畫面清查，循線傳喚李嫌到案說明後，依涉嫌恐嚇罪移送地檢署偵辦並起訴。

李嫌應訊指稱，當初以十字鎬毀損地檢署玻璃，雙方達成和解，獲不起訴處分，檢方並要求他簽協議，張貼內容為協議通知書，不是恐嚇文書，否認犯行。

1、2審法官指出，大字報內容意指將有地檢署以外之人員，進行更換大門玻璃計畫，並將會清潔、重新安裝，而須由檢方事先做安排，此即意指「更換門面」過程中，會有一定程度的破壞毀損。

此外，李男並自陳，去張貼字條時，沒有敲破玻璃的意思，但有打算看檢方是否執行職務，若未執行職務，就要敲玻璃，因而依恐嚇罪論處。

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