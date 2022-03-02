小琉球亂放炮遭勸還嗆聲 囂張遊客惹居民「招待」全送辦

小琉球亂放炮遊客引發鬥毆皆法辦。（圖由警方提供）

2022/03/02 14:54

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕二二八連假期間，屏東小琉球湧入不少遊客，今天卻有一段影片傳出，指琉球鄉漁程尾漁港旁，王姓及李姓兩名北部遊客及友人，疑因深夜燃放鞭炮，經居民勸告後互嗆「要好好招待」，遭當地民眾以球棒等器具互毆成傷，現場11人最後都遭到場警方帶走法辦。

這段影片中，看到有男子頭破血流，也有女子被持球棒的男子扣住手腕，雙方口氣都相當差，不斷互控對方口氣不好等，有爆料民眾則指稱，是台北遊客放煙火太大聲被當地居民制止，台北遊客不願聽還反嗆，遊客甚至嗆「小琉球居民去台北要好好招待他們」，結果反被當地居民「招待」。

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東港警方表示，2月27日22時43分許，接獲民眾報案在琉球鄉漁程尾漁港疑似發生打架，警方獲報後立即啟動快打部隊，由琉球所所長吳明勝親自帶隊迅速趕到現場，到場發現有王姓（88年次）及李姓（88年次）2男受傷，立即將2人護送琉球衛生所進行初步治療，隨後送往安泰就醫治療，所幸並無大礙；並於現場派員保全跡證及調閱監視器，逐一詳細盤查在場身分抄錄資料登記，釐清始末。

警方表示，經檢視錄影畫面初步了解，王姓及李姓2男與友人前來小琉球遊玩，一時興起於深夜時段在漁程尾漁港燃放炮竹，因而與在地居民起口角，雙方一言不合下出手互毆，警方除查明相關在場人員身分外，並漏夜將涉案包含主嫌等11人帶案偵辦。為求毋枉毋縱，警方將依查訪及調閱相關路口監視器等相關事證，將相關涉嫌人依刑法妨害秩序、傷害罪嚴辦，並加強該區域巡守，避免再有是類情事發生。

小琉球亂放炮遊客引發鬥毆皆法辦。（圖由警方提供）

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