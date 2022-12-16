桃園蘆竹查獲疑似非法犬隻繁殖場 38隻品種犬全數扣留照護
2022/12/16 13:21
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市動物保護處例行訪視養雞場，發現蘆竹區大坑山區一處養雞場旁疑有非法犬隻繁殖場，13日會同蘆竹警分局前往查緝，查獲博美、馬爾濟斯、西施等共38隻品種犬，現場飼養環境惡劣且糞尿滿地未清，吳姓業者交代不清犬隻來源，動保處表示，已先行扣留全數犬隻並提供必要照護，若調查吳姓業者違法事實明確，將依動物保護法開罰並沒入犬隻。
動保處表示，查獲的38隻犬隻大多被關在窄小籠子，現場環境相當惡劣，不僅滿地糞尿臭氣四溢、開放式空間遮蔽不足，山區寒冷低溫也無保暖設施，到處散落鏽蝕變形或破損的籠子，多數犬隻毛髮凌亂、指甲過長、患有皮膚病和眼疾，看起來並未獲得妥善醫療。
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動保處表示，吳姓業者無法確切交代犬隻來源，僅稱在無制定動保法前是繁殖業者，已養狗30多年，但現場多數母犬乳頭腫大，應已生產多次，且公、母犬皆未絕育又有混養情形，考量全案尚有許多待釐清事項，並顧及犬隻健康等因素，已先行將全數犬隻扣留並提供必要照護。
動保處表示，後續調查若違法事實明確，涉及非法經營繁殖、買賣犬隻等，將依動保法第25-2條規定對吳姓業者開罰，可處10萬以上300萬以下罰鍰並沒入犬隻。
動保處處長王得吉強調，將持續加強查緝非法寵物繁殖買賣，提醒業者勿以身試法，或試圖以合法掩護非法，違法繁殖及買賣犬貓若經查屬實，將根據違法樣態依動保法規定處罰鍰。