桃園蘆竹查獲疑似非法犬隻繁殖場 38隻品種犬全數扣留照護

桃園市動保處發現蘆竹區大坑山區一處養雞場旁疑有非法犬隻繁殖場，共查獲博美、馬爾濟斯、西施等共38隻品種犬。（桃園市動保處提供）

2022/12/16 13:21

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市動物保護處例行訪視養雞場，發現蘆竹區大坑山區一處養雞場旁疑有非法犬隻繁殖場，13日會同蘆竹警分局前往查緝，查獲博美、馬爾濟斯、西施等共38隻品種犬，現場飼養環境惡劣且糞尿滿地未清，吳姓業者交代不清犬隻來源，動保處表示，已先行扣留全數犬隻並提供必要照護，若調查吳姓業者違法事實明確，將依動物保護法開罰並沒入犬隻。

動保處表示，查獲的38隻犬隻大多被關在窄小籠子，現場環境相當惡劣，不僅滿地糞尿臭氣四溢、開放式空間遮蔽不足，山區寒冷低溫也無保暖設施，到處散落鏽蝕變形或破損的籠子，多數犬隻毛髮凌亂、指甲過長、患有皮膚病和眼疾，看起來並未獲得妥善醫療。

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動保處表示，吳姓業者無法確切交代犬隻來源，僅稱在無制定動保法前是繁殖業者，已養狗30多年，但現場多數母犬乳頭腫大，應已生產多次，且公、母犬皆未絕育又有混養情形，考量全案尚有許多待釐清事項，並顧及犬隻健康等因素，已先行將全數犬隻扣留並提供必要照護。

動保處表示，後續調查若違法事實明確，涉及非法經營繁殖、買賣犬隻等，將依動保法第25-2條規定對吳姓業者開罰，可處10萬以上300萬以下罰鍰並沒入犬隻。

動保處處長王得吉強調，將持續加強查緝非法寵物繁殖買賣，提醒業者勿以身試法，或試圖以合法掩護非法，違法繁殖及買賣犬貓若經查屬實，將根據違法樣態依動保法規定處罰鍰。

桃園市動保處發現蘆竹區大坑山區一處養雞場旁疑有非法犬隻繁殖場，現場飼養環境惡劣且糞尿滿地未清。（桃園市動保處提供）

多數犬隻毛髮凌亂、指甲過長、患有皮膚病和眼疾，看起來並未獲得妥善醫療。（桃園市動保處提供）

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