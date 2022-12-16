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    台籍主管從「KK園區」返台全栽了 檢方起訴9人口販運成員

    在集團中擔任主管兼督導的男子林志家，為台籍在緬甸最高幹部，返台後被檢警逮捕。（記者鄭淑婷翻攝）

    在集團中擔任主管兼督導的男子林志家，為台籍在緬甸最高幹部，返台後被檢警逮捕。（記者鄭淑婷翻攝）

    2022/12/16 12:34

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園檢警偵破以32歲男子林志家為首的亨泰人口販運集團，以「一條龍」模式誘騙國人到柬埔寨、緬甸、泰國工作，如果成功誘騙到大學生前往，組員、組長及主管還可拿到加倍獎金，今年8月先查到「4人送機小組」，隨著緬甸KK園區被嚴查，林男等幹部陸續返台，檢警再發動2波行動逮捕8名成員，桃園地檢署檢察官今日偵結起訴林男等9人，林男等4人在押中，另有3人因未參與獲不起訴。

    林男在集團中擔任主管兼督導，為台籍在緬甸最高幹部，負責指揮擔任組長的24歲林姓女子、30歲王姓男子、35歲朱姓男子，旗下所屬組員則在緬甸負責刊登誘騙國人赴緬甸、泰國或柬埔寨的廣告訊息，待被害人上鉤後即遙控在台灣的51歲陳姓女子等4人送機小組，負責被害人通關、上機事宜，抵達緬甸後再由37歲舍監管理人王姓男子接機，直接送進KK園區進行管理。

    檢警指出，被害人在園區內工作，可選擇在「人事部」從事詐騙人力招攬，或在「業務部」以假交友方式，詐騙歐美人士投資虛擬貨幣、黃金，被害人每天工作12小時、無休假，護照、手機都被收走，且園區外有人持電擊棒看守，加上環境不熟、路途遙遠，被害人無法向外求援，若有人對外透露訊息被發現，動輒遭到毆打、電擊、送兵站、關小黑屋或轉賣，業績不佳也會遭受體罰、毆打或轉賣。

    集團開出高額獎金，成功誘騙1名被害人加前往柬埔寨，可獲1200到1300美元底薪及1500至3000美元，組長可拿到500元美元獎金；在緬甸KK園區，每人可固定領取底薪1萬5000元泰銖，若組員成功詐騙應徵者前往「人事部」，可獲得4萬7500元泰銖獎金，前往「業務部」可拿到6萬5000元泰銖，如果誘騙到大學生則可獲得9萬7500元泰銖獎金，而組長也有9750元泰銖、主管有6000元泰銖獎金，另在「業務部」除了底薪，可再領詐騙金額5到20%的獎金，不過，據成員供稱，「東扣西扣，實拿沒有那麼多」。

    檢察官塗又臻今年8月19日指揮桃園警分局發動第一波行動，逮捕陳女等4名送機小組，其中，陳女還曾在旅行社工作，對辦護照等業務相當熟悉，隨著KK園區被嚴查，林男等集團成員陸續返台，檢警再發動2波行動逮捕8人，宣告偵破以林男為首的人口販運集團，今偵結依「刑法」意圖營利，以詐術使人出國、詐欺取財未遂，及「人口販運防制法」意圖營利以詐術或其他違反本人意願之方法、或他人不能、不知或難以求助之處境使人從事勞動與報酬顯不相當之工作、「組織犯罪條例」參與犯罪組織等罪嫌起訴9人。

    檢警前後發動3波行動，桃園檢警逮捕集團成員到案。（記者鄭淑婷翻攝）

    檢警前後發動3波行動，桃園檢警逮捕集團成員到案。（記者鄭淑婷翻攝）

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