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    收120萬錄取「正式」清潔隊員 前屏東崁頂鄉長林光華判8年定讞

    前屏東崁頂鄉長林光華收百萬賣「正式」清潔隊員職缺，被依不違背職務收受賄賂罪判林8年徒刑定讞。（資料照）

    前屏東崁頂鄉長林光華收百萬賣「正式」清潔隊員職缺，被依不違背職務收受賄賂罪判林8年徒刑定讞。（資料照）

    2022/12/16 11:37

    〔記者溫于德／台北報導〕屏東縣崁頂鄉前鄉長林光華於2017年任內，在家接受陳女請託讓兒子成為「正式」清潔隊員，收下她的私房錢120萬元，林當下雖然表示「不好啦（台語）」，仍核定錄取。最高法院維持高雄高分院見解，依貪污治罪條例中不違背職務收受賄賂罪判林8年徒刑，褫奪公權6年定讞。

    陳女是在2018年農曆年後，聽聞鄉民因為行賄而錄取崁頂鄉清潔隊正式清潔隊員，她考量兒子從2009年起擔任「臨時」隊員，每年都有可能不予續聘，也知道兒子從小因病發高燒導致言語遲緩，不容易求得「正式」清潔隊員，選擇行賄鄉長林光華。

    2018年4月間，陳女將放在寢室衣櫥內的私房錢，湊足120萬元後，用紙包裝並放在手提紙袋內，騎車前往林光華住處。當時她把百萬賄款放在林家1樓客廳的茶几桌上，向林拜託「請給我兒子一個機會成為正式清潔隊員」，而林雖回：「不好啦（台語）」，仍收下賄款，並於隔月2日辦理面試後錄取陳女的兒子，再於同月25日報到任職清潔隊員。

    法院審理時，林光華否認犯罪，辯稱不知道紙袋內有多少錢，也覺得陳女是來送禮，陳女確實也有說如果有機會的話，是否可以給她兒子升任正式隊員，後來自己暫時先把紙袋收起來，隔天便還給陳女。但陳女坦承犯行，還說沒有收到林還120萬元。

    高雄高分院認定林光華收錢賣官，痛批林是一鄉之長，本應奉公守法，為民表率，廉潔自持，竟賣官鬻爵，有違選民託付，且犯後否認犯行，毫無悔意，惡性重大，依不違背職務收受賄賂罪判林8年徒刑，褫奪公權6年。最高法院駁回上訴定讞。

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