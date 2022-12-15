為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    男腳伸出車外喊救命 驚動警網攔車結局超展開…

    警方調查發現，車上駕駛和乘客是朋友，周男將腳伸出車外高喊救命是在嬉鬧。（民眾提供）

    警方調查發現，車上駕駛和乘客是朋友，周男將腳伸出車外高喊救命是在嬉鬧。（民眾提供）

    2022/12/15 22:32

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄警方今天（15日）下午獲報，有輛轎車行經三民區鼎力路，突然有男子將腳伸出車窗高喊救命，警方調閱沿線監視器，1個多小時後攔到轎車，當時車上含駕駛共2人，結果竟是2友人半路嬉鬧，但車上被查獲毒品愷他命刮盤和2把西瓜刀，當場被逮回。

    三民二分局鼎金所指出，下午4點半左右獲報疑似路上有擄人事件，報案者說，有輛轎車由鼎力路往北行駛，竟有男子將腳伸出左後車窗，大喊救命，隨即遭拉回。警方不敢大意，立即成立專案小組，出動快打部隊攔截，下午6點在三民區大順二路與建工路口攔停該車。

    警方說，當時車上有駕駛23歲陳姓男子及乘客16歲周姓男子，員警要求2人下車趴下，經調查，2人是朋友關係，周男在車上嬉鬧，開玩笑將腳跨於後車窗大喊「救命」，又隨即將腳縮回，查無妨害自由情事，不過，員警在車上查獲3級毒品愷他命刮盤1個及西瓜刀2把。

    陳男、周男嬉鬧驚動路人和警網，警方訊後將依社會秩序維護法，以影響公共安寧法辦，可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。另外，陳男將於尿液送驗後，另依毒品危害防制條例送辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方出動快打部隊攔截疑似擄人轎車，要求駕駛和乘客下車接受調查。（民眾提供）

    警方出動快打部隊攔截疑似擄人轎車，要求駕駛和乘客下車接受調查。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    囂張！詐團「黑吃黑」衍生綁架案 竟在派出所門口開槍誤傷路人
    2022/12/01 10:24

    囂張！詐團「黑吃黑」衍生綁架案 竟在派出所門口開槍誤傷路人
    宮廟男見警坐超商錄影公審 留言區大逆風：警察繳稅不比你少
    2022/10/13 14:53

    宮廟男見警坐超商錄影公審 留言區大逆風：警察繳稅不比你少

    聲寶新品發表會 實現高品質居家空間
    輔大旁怪男街頭硬拖拉正妹 男大生見義勇為「搶人」
    2022/10/06 13:58

    輔大旁怪男街頭硬拖拉正妹 男大生見義勇為「搶人」
    恐怖...美國女老師在大學旁晨跑 遭強擄上車後失蹤
    2022/09/03 13:27

    恐怖...美國女老師在大學旁晨跑 遭強擄上車後失蹤

    夯到北美巡迴 詹惟中靠它越走越廣
    當街遭擄囚禁汽旅 獲救後意外查出他偷毒品黑吃黑
    2022/08/18 23:19

    當街遭擄囚禁汽旅 獲救後意外查出他偷毒品黑吃黑
    女騎士當街被擄上車！警破案大傻眼 「被害人」竟變狗…
    2022/07/09 22:08

    女騎士當街被擄上車！警破案大傻眼 「被害人」竟變狗…
    社會今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播