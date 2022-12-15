男腳伸出車外喊救命 驚動警網攔車結局超展開…
2022/12/15 22:32
〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄警方今天（15日）下午獲報，有輛轎車行經三民區鼎力路，突然有男子將腳伸出車窗高喊救命，警方調閱沿線監視器，1個多小時後攔到轎車，當時車上含駕駛共2人，結果竟是2友人半路嬉鬧，但車上被查獲毒品愷他命刮盤和2把西瓜刀，當場被逮回。
三民二分局鼎金所指出，下午4點半左右獲報疑似路上有擄人事件，報案者說，有輛轎車由鼎力路往北行駛，竟有男子將腳伸出左後車窗，大喊救命，隨即遭拉回。警方不敢大意，立即成立專案小組，出動快打部隊攔截，下午6點在三民區大順二路與建工路口攔停該車。
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警方說，當時車上有駕駛23歲陳姓男子及乘客16歲周姓男子，員警要求2人下車趴下，經調查，2人是朋友關係，周男在車上嬉鬧，開玩笑將腳跨於後車窗大喊「救命」，又隨即將腳縮回，查無妨害自由情事，不過，員警在車上查獲3級毒品愷他命刮盤1個及西瓜刀2把。
陳男、周男嬉鬧驚動路人和警網，警方訊後將依社會秩序維護法，以影響公共安寧法辦，可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。另外，陳男將於尿液送驗後，另依毒品危害防制條例送辦。