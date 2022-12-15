南投縣議員第1選區2候選人涉賄選 1樁腳收押

南投縣議員第1選區當選人的陳姓樁腳被收押禁見。（記者陳鳳麗攝）

2022/12/15 17:54

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投檢方持續偵辦南投縣議員第1選區1名當選人、1名落選人涉賄選案，警調帶回樁腳、選民，追查發現小樁腳的資金各來自陳姓男樁腳和陳姓女樁腳，檢察官認為這兩名大樁腳涉投票行賄罪嫌重大，有串證、逃亡之虞，聲請霸押，樁腳陳男聲押獲准，另名候選人的陳姓女樁腳法官認為無羈押必要，諭知8萬元交保。

南投地檢署檢察官廖秀晏指揮南投縣調查站、信義警分局，偵辦南投縣第1選舉區某議員當選人樁腳涉為其每票500元現金買票，帶回蕭姓女樁腳、多名選民，查得蕭女買票資金來自陳姓男樁腳，檢察官隨即通知陳姓樁腳到場，訊後認為蕭姓樁腳、陳姓樁腳均涉投票行賄罪嫌重大，但蕭姓樁腳無羈押必要，諭知3萬元交保。

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陳姓男樁腳則被檢察官以涉嫌重大，有勾串證人、逃亡之虞，向南投地院聲請羈押禁見獲准。樁腳陳男收押禁見，檢方繼續擴大追查。

另外，檢察官張姿倩指揮南投縣警局刑警大隊、中打偵查第六大隊第一隊，偵辦南投縣第1選舉區某議員落選人的樁腳現金買票賄選案，通知邱姓樁腳、多名選民到案，追查出邱姓樁腳以每票500元交付賄賂，資金來自陳姓女樁腳，檢察官簽發拘票拘提陳姓女樁腳，陳女投票行賄罪嫌重大，惟無羈押之必要，諭知交保8萬元。而追姓小樁腳則知限制住居。

南投檢方重申，即使選舉已在11月26日結束，檢警調偵辦賄選案不會停止，一旦查獲當選人賄選情事，一定提當選無效之訴。據了解，到目前為止，南投檢方已起訴南投市代當選人歐陽燦岳、南投縣議員當選人曾振炎，將兩人提起當選無效之訴。而曾振炎選前有1名許姓樁腳被收押禁見，在檢方起訴後移審，法官裁定8萬元交保並限制住居。

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