毒鴛鴦闖空門想藉「尿急」脫罪 警鬥智成功讓他收押

梁嫌偷竊的工具陳列後如小型拍賣場。（民眾提供）

2022/12/15 17:21

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市一對梁姓、陳姓夫妻涉嫌多次到工地闖空門，本月初被發現時躲進廁所，佯稱尿急企圖脫罪，讓林園警方印象深刻，經蒐證昨天拂曉突襲藏身處，現場陳列的贓物猶如小型拍賣場，同時起出安非他命毒品，訊後將這對毒鴛鴦送辦，梁嫌遭裁定收押。

林園分局大寮分駐所11月底接到民眾報案，稱在工地內的機具遭竊，大寮所長曾富達成立專案小組，查出住在家住大寮區36歲的梁姓男子及其陳姓妻子涉有重嫌。

請繼續往下閱讀...

梁姓嫌犯曾經跑到工地行竊，被人發現跑到廁所內躲起來，人贓俱獲，他卻辯稱半夜經過工地，尿急才跑到工地內的廁所，企圖狡辯推罪，讓員警印象深刻。

警方完成蒐證之後，向高雄地檢署、法院申請拘票、搜索票獲准，將兩人查緝到案，警方在一個廢棄穀倉內，起獲大量的贓物，從貴重的水平校正儀，至一般的工具鉗子，F夾一應俱全，查扣的贓物擺開後，彷彿是一處小型拍賣場，另外在其住處房間內查獲毒品安非他命一小包。

專案小組調查，梁男從事工人工作，偷來的工具除了銷贓給資源回收場，有價值的就自己留用，妻子負責把風、搬運贓物，全案詢問後依竊盜案、毒品危害防制條例依法送辦。

林園分局表示，民眾如發現形跡可疑的人車，請立即通報警方處理，至於資源回收場應依規定登記賣方身分資料、所收購物品，若發現來路不明物品，請向警方舉報。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

梁嫌涉及多起竊案遭收押。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法