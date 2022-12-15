揪全家坑殺富男友 蛇蠍酒店妹判處無期徒刑原因出爐

酒店妹林姝妤因與大21歲的張姓男友常有爭執，並覬覦他大筆存款，產生謀財害命念頭。（資料照）

2022/12/15 17:24

〔記者陳冠備／彰化報導〕30歲酒店妹林姝妤，因與大21歲的張姓男友常有爭執，並覬覦他大筆存款，產生謀財害命念頭，更找了父母與弟弟擬定殺人計畫一起殺害張男，這起罕見的全家總動員殺人事件，爆發後引起社會震驚，認為全家都應判極刑。今日一審宣判，主謀林姝妤犯強盜殺人取財罪，判處無期徒刑，其他家人則為無強盜取財犯意，僅犯共同殺人跟不正當取財等罪，分處16年至17年徒刑。

根據彰化地院提供判決概要指出，林姝妤與51歲張男於2020年11月間成為男女朋友並同居，但兩人時常發生爭執讓林女受不了，到了2021年6、7月開始有了殺害張男的念頭。

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同年9月25日兩人又大吵，林女決意殺害張男，而林父、林母及林弟認為張男是從事非法「金流」工作不好，且曾暴力對待林女，早就反對兩人交往，同年10月全家人遂一起擬定殺人計畫。

2021年10月16日中午，林女偕同張男回到彰化住處，林母將安眠藥磨成粉狀加入飲料內，並拿給張男飲用，等張男昏迷後將他抬上車子副駕，由林女駕車，林父、林母及林弟等人坐後座一同前往漢寶溼地，但車內過於擁擠不好下手，林女與林母先下車，由林父拿出預藏童軍繩，自後座緊勒張男頸部，林弟則在旁預防張男掙扎，最後張男當場窒息死亡。

林女夥同家人殺人後，將張男屍體載往東螺溪棄屍，並在屍體頭部、腳部套上黑色塑膠袋，再將2塊空心磚綁在身上，同時撿拾岸邊石頭壓在屍體上以免浮出水面，而林女等處理完屍體後告訴大家，他有張男提款卡，林父等人認為，其帳戶存款為不義之財，「不領白不領」，遂共同前往超商提款機，共提領現金473萬元。

翌日，林女與家人擔心張男屍體可能浮出水面，由林弟跟提供安眠藥的友人陳男穿上潛水裝下溪查看，又搬運岸邊大石頭壓至張男身上，避免浮出水面遭人發現。但法網恢恢，林家殺人計畫因不肖業者亂倒廢棄物於東螺溪中，導致河床升高，進而使張男屍體提前浮出水面，案情因此曝光。

法官審理，認為林女事前即知悉張男帳戶有錢，已知道張男帶有現金5000元，因此在殺害後，隨即拿其身上現金跟提款卡到超商提款共437萬元，其殺人後再取被害人財物的時間、地點均具銜接性及關連性，因此強盜殺人犯行明確。

合議庭也指出，林父、林母及林弟犯案之初，並不知張男身上有提款卡及現金，於共同殺人後，才由林姝妤告知此事，且難以舉證全家是否為謀財害命，僅能認定是殺人後另行起意，不足以構成強盜殺人取財罪，僅違反殺人罪、棄屍及不正當取財罪。

法官審酌，林女等人犯罪計畫縝密、並徹底執行，罔顧人命行為嚴重破壞社會治安，加上林女等人犯後態度不佳、迄今未賠償被害人家屬任何損害或達成和解，實應量處重刑，但念及林女雖有謀財之意，是因無法妥善處理感情糾紛，才起意殺害被害人，而林父等家人，是因被害人沒有善待林女，因此決議殺害，與正常人僅為一己之私，而殺人滅屍殘暴不仁者有所不同，且林女等人亦坦承殺人犯行，尚非全然泯滅人性，猶有教化遷善可能，因此量處其刑。

林女家人認為，被害人張男帳戶存款為不義之財，「不領白不領」，遂共同前往超商提款機，共提領現金473萬元。（資料照）

林女夥同家人殺人後，將張男屍體載往東螺溪棄屍，並在屍體頭部、腳部套上黑色塑膠袋，再將2塊空心磚綁在身上，手段殘忍。（資料照）

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