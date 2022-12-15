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    黑幫詐團結合廣告引流機房行騙 半年至少20人受害、詐逾千萬

    陳嫌等9人送辦。（記者邱俊福翻攝）

    陳嫌等9人送辦。（記者邱俊福翻攝）

    2022/12/15 15:02

    〔記者邱俊福／台北報導〕四海幫海森堂陳姓成員涉嫌糾集幫眾成立投資詐欺機房，而為增加成功率，不僅在網路社群假冒帥哥、美女搭訕，尋找目標，還跟專做廣告引流的機房結合，在網路張貼「防疫宅經濟」、「求職」等廣告，引誘有興趣民眾上鉤。刑事局偵二大隊第二隊今宣布搗破該兩處機房，逮陳等15人送辦，初估經營半年來至少有20人受害、詐得逾千萬元。

    警方調查，36歲陳嫌為首的投資詐欺機房，專在網路交友軟體「TINDER」、「INSTAGRAM」，假冒帥哥、美女與被害人搭訕，誘騙民眾加LINE，再以投資外匯或虛擬貨幣名義，誘使下載「Binpro」、「MFT」、「SGP」、「Xinyu」等假交易平台行騙。

    另陳嫌也跟28歲陳姓男子為首專做廣告引流的機房配合，該機房利用FACEBOOK開創經營大量粉絲專頁，並張貼「防疫宅經濟」、「汪財做工」、「打單高手」等廣告，誘騙民眾點擊廣告後對談，再交由投資詐欺機房實施後續詐騙。

    警方是在接獲線報後，先於上月9日赴新北市三重區攻堅查緝投資機房，逮捕陳等9人，本月8日再對廣告引流機房進行查緝，逮捕陳等6人，查扣手機、電腦主機、四海幫信物、勞力士手錶2支、金飾，以及現金233萬餘元等贓證物，依詐欺、組織犯罪等罪嫌移送檢方偵辦。

    警方查扣手機、電腦主機、四海幫信物、勞力士手錶2支、金飾，以及現金233萬餘元等大批贓證物。（記者邱俊福攝）

    警方查扣手機、電腦主機、四海幫信物、勞力士手錶2支、金飾，以及現金233萬餘元等大批贓證物。（記者邱俊福攝）

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