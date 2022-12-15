「銀行員之死」諸慶恩案 檢察總長提起非常上訴

檢察總長邢泰釗。（資料照）

2022/12/15 11:45

〔記者王定傳／台北報導〕佳和實業董事長翁茂鍾被爆與多位司法官、警調官員不當交往，連帶讓他的司法案件公正性備受質疑，高檢署針對前百利達銀行台北分行已故經理諸慶恩「偽造定存單案」向高等法院聲請再審被駁回確定；檢察總長邢泰釗審酌後認為，最高法院當年的不受理判決，為重大違背法令的無效判決，非予救濟，不足以保障人權，今日依刑事訴訟法規定，向最高法院提起非常上訴。

2000年6月台北地檢署起訴指控諸慶恩涉犯偽造文書、商業會計法，一審台北地院判決無罪，二審高院2002年4月改判有罪，依業務登載不實文書罪判刑4月、緩刑3年，商會法判無罪；諸慶恩自行上訴，檢方也針對判無罪部分上訴，但諸慶恩在審理期間的2003年5月24日死亡，最高法院同年8月將檢方的上訴判決不受理，並駁回諸慶恩的上訴確定。

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高檢署去年先向高等法院聲請再審，試圖為諸慶恩生前的偽造文書有罪判決平反，但高院認為檢方的聲請不合法，予以駁回聲請，高檢署不服提起抗告，最高院於今年3月間駁回確定。

最高檢察署今日表示，高檢署檢察官當年上訴是依諸慶恩的聲請而發動，為諸慶恩的利益提出，範圍僅及於高院對諸慶恩判處有罪的偽造文書，但該部分依刑事訴訟法規定不得上訴，檢察官當年上訴並不合法，最高法院誤為不受理判決，為重大違背法令的無效判決。

第二，原確定判決一方面以諸慶恩的上訴不合法為由，判決駁回上訴，另一方面卻認檢察官上訴合法，而以諸慶恩死亡為由，判決不受理，違背「相同事物應為相同處理」法理，有判決理由矛盾的違背法令。

第三，諸慶恩於生前及其配偶於其過世後，已屢次向高檢署、最高法院表達欲爭取無罪判決的至切盼望，諸慶恩的配偶更向最高檢察署表達認同提起非常上訴之意，最高法院原確定的無效不受理判決，已阻礙為諸慶恩利益聲請再審以平冤之訴訟途徑，使諸慶恩及家屬因有罪判決所受的人格、名譽損害，無從獲得平反及彌補，已侵害人民於憲法所定的人性尊嚴與人格權，非予救濟，不足以保障人權，有提起非常上訴之必要。

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