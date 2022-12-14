5隻豬仔報案扯出跨國人口販賣 柬埔寨返台人數激增

台北地檢署檢察官張雯芳（左）接受法務部長蔡清祥（右）表揚。（記者錢利忠攝）

2022/12/14 20:12

〔記者吳政峰／台北報導〕高檢署14日在法務部召開打詐記者會，破獲柬埔寨豬仔案的台北地檢署檢察官張雯芳受邀到場表示，4月間有5名被害人報案表示遭騙到柬埔寨打工反被軟禁，經過追查，才破獲這一連串有組織性的跨國人口販運犯罪；而在媒體報導出來後，7月間從柬埔寨返國的旅客激增， 並持續超越前往柬國的人數，可見民眾已有所警覺。

張雯芳指出，刑事局國際科5月間接獲5名被害人報案，報請北檢指揮，檢警前往5人在台被拘禁的旅館查看，赫見還有其他人被關在那，立刻執行第一波專案，拘提3人，聲押獲准；7月間執行第二波，在媒體報導與警方宣導下，從柬返台的人數激增。

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張雯芳說明，今年1月到7月，出境前往柬埔寨的人數均多於入境者，7月中之後，國人已從媒體與檢警宣導中學到自保，不只前往柬國的大減，返回台灣的人數也激增，並呈現黃金交叉，到了11月間，從柬國出、入境的旅客更比10月少了3倍，可見民眾已有所警覺。

張雯芳表示，林姓、李姓男子為首的人口販運集團，分別利用臉書刊登柬埔寨博弈、遊戲客服等徵才廣告，以高額薪資或可協助清償小額債務等話術，誘騙經濟狀況不佳的年輕人同意前往柬埔寨後，再以每人1萬7000至1萬8000美金不等價碼，將被害人賣給在金邊、西港等地經營電信詐騙機房的買家以從事電信詐騙工作，若有不從或業績不佳，或恫稱柬埔寨每天都有人賣器官、被活埋等語，或揚言將其轉賣到其它環境更惡劣的公司，甚至予以毆打、電擊、關入密閉空間，再轉向被害人家屬要求高額贖金。本案計查獲被告10人，羈押7人，被害者共88人，販賣被害人的犯罪所得近1500萬元。

台北地檢署檢察官王文成偵辦以范姓男子為首經營的「百老匯」洗錢水防，該集團去年12月起至今年9月止提供大台北、桃園及台中地區詐欺集團匯兌洗錢服務，本案計查獲被告21人，羈押4人，洗錢金額初估達9億元。

高檢署經由「全國反電信詐騙資料庫」過濾出情資，發交台中地檢署查處，由檢察官張富鈞指揮刑事局等單位，破獲經營兩岸線上博弈的MX、NLD、VS、GB、PHGG、PHLG、DM等7個平台，該集團在台設立資訊、代理客服機房，提供博弈平台出金入金服務，粗估其營業淨利總額達人民幣38億元（約170億元）。

檢警還在主嫌住處及保險櫃查扣現金5039萬4900元，保時捷、賓士G63等名車4部，勞力士、沛納海、百達翡麗、愛彼各式名牌手錶10只（估值約500萬元），HERMES、PRADA、CHANNEL等名牌包77只（估值約2695萬元）等不法所得，另經法院裁定扣押主嫌名下房產、金融帳戶及車輛（現值總價約1億1799萬餘元），查扣不法所得總計約2億餘元。

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台北地檢署檢察官王文成（左）接受法務部長蔡清祥（右）表揚。（記者錢利忠攝）

台中地檢署檢察官張富均（左）接受法務部長蔡清祥表揚（右）。（記者錢利忠攝）

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