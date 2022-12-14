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    駁乩童甩巴掌！頭份太玄宮喊告拍攝者 受害女也出面說話了

    苗栗縣頭份市太玄宮。（民眾提供）

    苗栗縣頭份市太玄宮。（民眾提供）

    2022/12/14 17:34

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市太玄宮日前舉辦廟會活動，發生乩童起駕時疑似狠甩女性工作人員巴掌事件，影像被PO網後，引發輿論軒然大波。太玄宮今天（14日）下午在台北召開記者會說明，宮主廖小姐說，將對拍攝者提出違反著作權、妨害名譽告訴；疑似遭打的女性工作人員也出面澄清，不是被打巴掌。

    太玄宮日前舉辦廟會活動，一名太子爺乩童起駕時，突然出手甩了右前方的女性工作人員一個巴掌，而被打的女子疑似承受不住巴掌的力道，整個人重心不穩，摀著臉揉著眼睛。

    這段影像被PO網後，引發網友撻伐，要求太玄宮出面道歉。太玄宮於13日凌晨發布4點聲明回應，說明「乩身打學員內容影片並非事實」、「影片影像並無經由本宮同意擅自上傳，已侵犯本宮所有相關人員之肖像權」、「請勿擅自發表攻擊或批評之言論，否則將訴諸法律行動」、「此案件已委託律師進行處理」，今天在台北召開記者會說明。

    太玄宮宮主廖小姐在記者會中說，這支影片的拍攝者未經宮方同意拍攝，且有多處經過剪輯、扭曲事實之處，並加諸聳動性文字，將對拍攝者提出妨害名譽、違反著作權等告訴。

    疑似遭打的女性工作人員宋小姐也出席記者會，她說，當天不是被打巴掌，而是被起駕的乩身揮到眼鏡，但眼鏡刮到眼睛而掉落斷裂，因她左眼近視825度，她一時看不清楚，才雙手掩面，並非如影片中的被打巴掌。

    宮方說，當下他們有上前關心宋小姐，事後也陪同宋小姐到醫院檢查。

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