義消性侵「傳播妹」稱火場救災回饋社會 獲輕判免入獄

謝男性侵害「傳播妹」，他賠償對方並宣稱自己於火場救災回饋社會，獲法官輕判免除入獄之苦。（示意圖）

2022/12/14 13:10

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一名義消謝姓男子2020年與朋友到KTV喝酒，卻在空包廂內強行性侵害「傳播小姐」小芳得逞，謝男宣稱是小芳自願與他發生關係，台中地院不採信，依強制性交罪判刑3年8月，他上訴二審並宣稱有正當工作，「並非遊手好閒之人，且於工作之餘亦擔任義消至火場救災，以實際回饋社會之行動」，並已賠償50萬元，台中高分院二審減刑量刑，改判1年10月，緩刑4年，免除入獄之災，條件是提供40小時義務勞務。

判決書指出，謝男與兩位朋友在2020年10月3日晚間，於KTV喝酒時，強行將「傳播小姐」小芳（化名），強拉到隔壁空包廂後，於沙發椅性侵害得逞，小芳抵抗時身上多次擦傷、抓傷紅腫，小芳「經紀人」得知後，將小芳帶走並報警。

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台中地院審理時，謝男承認發生性行為，但她辯稱是小芳主動、願意與他發生關係，法官卻認為，小芳身體多處受傷，且事後泣訴被被侵害，不採信謝男辯詞而判刑3年8月。

謝男上訴台中高分院，他改口說，當時自己醉酒，不知道做了何事，另外，他願賠償小芳50萬元，雙方已經和解，自己不是遊手好閒之人，工作之餘擔任義消，到火場救災，以實際回饋社會之行動，彌補自己犯下錯誤、改善自己的行為，聲明法院減刑。

法官認為，謝男願賠償小芳50萬元（分期付款），小芳於調解時，也表明願意原諒謝男，不再追究刑事責任，且同意法院對從輕量刑、給予緩刑，據此援用刑法第59條，「犯罪之情狀可憫恕」，改判徒刑1年10月，宣告緩刑4年，免除入獄之災，條件是提供40小時義務勞務，可上訴。

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