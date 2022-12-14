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    首頁　>　社會

    曾獲賠900多萬元 台灣IBM經理二度丟工作提告又贏了

    曾任台灣IBM經理的高啟輔，無意到分公司上班，二度被解僱，經他提告，北院認定雙方僱傭關係存在，也要IBM按月給付月薪職到高復職為止。（法新社檔案照）

    曾任台灣IBM經理的高啟輔，無意到分公司上班，二度被解僱，經他提告，北院認定雙方僱傭關係存在，也要IBM按月給付月薪職到高復職為止。（法新社檔案照）

    2022/12/14 12:41

    〔記者溫于德／台北報導〕曾獲選「台灣100 MVP最有價值經理人」的台灣IBM經理高啟輔，7年前向IBM申請留職停薪，IBM卻以沒有職缺為由視高為自願離職，經高提告，最高法院判IBM須讓高復職，並補發薪資本息和勞退提撥金等共900萬多元確定。後來IBM安排高到分公司上班，但高無意轉任又被解僱，經高二度提告，台北地院認定雙方僱傭關係存在，並要IBM從2021年12月1日起至高復職日止，按月給付薪水16萬多元；可上訴。

    高主張，他自1996年起受僱擔任IBM工程師，2015年起擔任經銷通路業務發展經理，月薪是16萬5741元，當時他想轉職到其他部門，IBM卻以「軟體部門人事凍結」為由，終止轉職程序，而他原本任職務已被其他員工補實，他辦理留職停薪。

    高說，留停期間，自己多次表達復職意願未果，他為了保障自身權益才訴請回復工作，最高法院也於2020年8月31日判決確定他與IBM的僱傭關係存在。

    高又說，IBM自2021年年4月14日正式對外宣布成立勤達睿公司，並詢問他是否有意轉任該公司，他沒有意願，也申請其他3個職缺，IBM卻以相關職缺已有合適人選或他經驗不符為由，拒絕履行安置義務。

    高直言，IBM並未安排教育訓練，片面指他不適任，且雙方勞資調解雖不成立，IBM卻在調解期間終止勞動契約，明顯違反勞資爭議處理法，因此提告請求確認雙方僱傭關係存在，也要IBM從2021年12月1日起到他復職日止，按月給付月薪。

    IBM解釋，公司因業務性質變更，有必要減少勞工，而高感興趣的3個職缺，其能力都無法勝任，加上高的年資超過25年，理應了解公司文化及理念，已不適用針對社會新鮮人的教育訓練制度，因此是合法終止與高的勞動契約。

    北院指，IBM因業務性質變更，有必要減少勞工，後來IBM曾提供新職缺被高拒絕，且相關職缺並不適合高，IBM已說明理由，所以無法認定IBM未盡安置義務。

    不過，IBM在勞資爭議調解期間，也就是2021年11月18日寄發存證信函通知高終止勞動契約，已經違反勞資爭議處理法。

    北院也指，從2021年11月18日到今年3月4日正式終止契約的這段期間，IBM未對高善盡安置義務，有違勞基法規定，因此判高勝訴，也就是雙方僱傭關係存在，IBM也要從2021年12月1日到高復職日止，按月給付16萬5741元。

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