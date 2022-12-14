選後加快腳步 嘉義查獲幽靈人口、現金賄選案件

嘉義縣警員各單位選後仍積極協助查賄工作。（記者蔡宗勳攝）

2022/12/14 12:34

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕11月26日地方公職人選舉業已落幕，嘉義地檢署所率領的查賄團隊選後加快腳步，秉持有聞必查、有據必辦的積極工作態度，陸續查辦嘉義縣第二、第四選區議員候選人與東石鄉、義竹鄉村長候選人現金賄選案，另首次查獲里長涉及幽靈人口案件。

檢察官賴韻羽於指揮嘉義縣警察局民雄分局，偵辦嘉義縣議員第二選區某候選人樁腳簡○○、陳○○等人，涉嫌透過鄰里關係，進行家戶拜訪，以每票1000元交付選民尋求支持之現金買票案，經檢察官傳喚、訊問後，認為簡○○、陳○○共同涉犯公職人員選舉罷免法（下稱選罷法）投票行賄罪嫌重大，都有羈押原因及必要性，向嘉義地方法院聲請羈押禁見，惟經法院訊問後認為被告簡○○、陳○○已無羈押必要，各交保3萬元，另到案選民8人均請回。

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檢察官王輝興指揮偵辦嘉義縣議員選舉第四選區候選人樁腳李○○及東石鄉某村村長候選人蔡○○，涉嫌由李○○提供現金並指示蔡○○，於111年11月間，透過鄰里關係，以每票1000元交付選民，尋求支持該特定候選人之現金賄選案，經傳喚、訊問後，諭知被告李○○交保5萬元、被告蔡○○交保3萬元，到案選民5人請回。

檢察官陳昭廷指揮偵辦嘉義縣義竹鄉某村長候選人樁腳王○○，涉嫌於11月間透過鄰里關係以每票1000元交付選民，尋求支持該特定候選人之現金賄選案，經傳喚、訊問後，諭知被告王○○交保2萬元，到案選民2人請回。

檢察官陳睿明、張建強聯手指揮偵辦嘉義縣布袋鎮某里里長當選人莊○○及其重要幹部郭○○，共同涉嫌邀集友人虛偽遷移戶籍至該選區，關鍵票數投票予莊○○，妨礙選舉結果正確性案件，經傳喚、訊問後，認為被告莊○○、郭○○均涉及刑法第146條第2項幽靈人口案件，犯罪嫌疑重大，雖有羈押之原因，惟無羈押之必要，訊問後諭知被告莊○○交保20萬元、被告郭○○交保10萬元，其餘到案選名31人均請回。

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