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    首頁　>　社會

    台南麻豆分局爆風紀醜聞 偵查隊長等5人交保

    2022/12/14 00:54

    〔中央社〕台南市警局麻豆分局偵辦肇事逃逸案時爆發風紀醜聞，台南地檢署昨天傳喚10多人到案說明，偵查隊長、警備隊長、警員、肇事者及頂替者等5人，昨晚訊後分別以5萬元至10萬元交保。

    麻豆分局偵辦肇事逃逸案時，爆發風紀醜聞，肇事者找他人頂替，送辦後才發現移送人犯非肇事者，廉政署介入調查，南檢接手搜索偵辦，昨天傳喚10多人到案說明。

    南檢發言人許嘉龍表示，全案涉及公務員登載不實公文書及隱匿人犯罪嫌，吳姓偵查隊長以新台幣10萬元交保，鄭姓警備隊長（案發時任下營派出所長）8萬元交保，田姓警員6萬元交保；涉嫌肇事逃逸的洪姓男子及頂替的楊姓男子，分別以5萬元交保。

    台南市警局發布新聞稿指出，台南市警局10名警員到南檢應訊說明，其中4人列證人身分，3人無保請回，3人交保候傳。

    台南市警察局長方仰寧立刻作出處置，吳姓偵查隊長及鄭姓警備隊長將分別改調為市警局警務正及佳里分局警務員等非主管職務，田姓警員調整服務地區，林姓分局長自請處分，後續將再召開考績會追究涉案警員、相關主管人員行政責任。（編輯：陳政一）1111214

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