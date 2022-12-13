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    首頁　>　社會

    不甘心、不放手！清早當街放「大龍炮」 想挽回前女友弄巧成拙

    張男（右後背對鏡頭者）點燃大龍炮後落跑，不知情的路過機車騎士（右前）差點被波及。（記者王冠仁翻攝）

    張男（右後背對鏡頭者）點燃大龍炮後落跑，不知情的路過機車騎士（右前）差點被波及。（記者王冠仁翻攝）

    2022/12/13 20:39

    〔記者王冠仁／台北報導〕41歲張姓男子近來被女友提分手，他心有不甘、一直想挽回這段戀情，但女友吃了秤砣鐵了心，不想再與他有往來，一直避不見面。張為了逼女友現身，居然在早上7時許，跑到女友住處附近的巷弄，當街施放大龍炮，不僅差點炸傷路過機車騎士，也讓附近居民以為發生氣爆意外；警方循線找到他，他也因為這班離譜行徑被警方依違反社會秩序維護法送辦。

    台北市士林警分局今天公布張男的離譜行徑，警方調查，張姓男子是工地工人，他1年多前認識這名女友，兩人不久後就交往成為男女朋友；但後期兩人相處不睦，經常發生口角糾紛，女友最後對他提分手。不過張男心有不甘、苦苦挽留，費盡心力想復合來挽回這段戀情，但女友不願繼續，不僅對他「不讀不回」，也一直避不見面。

    張在交往期間得知女友住處，他為了逼對方現身、吸引其注意，異想天開，居然在9日早上7時許，跑到女友位於台北市士林區社子的住處附近巷弄當街施放一枚大龍炮。張當時將大龍炮放在地上、彎身以打火機點燃，隨即逃離現場；大龍炮燃放時，恰好有一位機車騎士經過，差點被波及。

    警方說，當時許多住戶仍在睡夢中，聽聞大龍炮聲響，一度還以為發生氣爆意外而紛紛報警。警方事後趕到，發現有人亂放炮，隨即調閱監視器畫面追查。警方發現，當時張請朋友開車載他到附近巷弄，他放完炮後再搭朋友的車子離去。

    警方根據車籍資料隔天循線找上張，他這才說是不甘心被女友提分手，才會當街放炮想讓對方現身、吸引其注意。警方聽聞將他痛斥一頓，並將他依違反社會秩序維護法送辦。

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